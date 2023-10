El Supremo hace firme la sentencia sobre el reparto entre Alsa y Monbús

El Tribunal Supremo ha inadmitido los recursos que interpusieron la Xunta, Alsa y Monbus contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que dictaminó que hubo reparto del mercado.



El fallo del Supremo, que adelanta el diario digital ‘Praza’, es de fecha del pasado día 4 de octubre y lo firma la sala de lo contencioso-administrativo. Contra este auto, además, no cabe recurso alguno.



En su sentencia, el TSXG ordenaba al órgano gallego de Competencia a incoar un procedimiento sancionador contra estas dos empresas de transporte de viajeros por carretera.



Por un lado, la Xunta denunciaba infracción de un artículo legal por supuesta falta de legitimación activa de la recurrente en la instancia, pero los magistrados del Supremo consideran que “la cuestión planteada carece de interés casacional objetivo, pues es abundante la jurisprudencia sobre la legitimación del denunciante y el interés legítimo, evidenciándose una mera discrepancia con la apreciación de las circunstancias concurrentes realizada por la sala de instancia”.



En cuanto a los escritos de Alsa y Monbus, el tribunal señala que se acordó el archivo del expediente sin comprobar los hechos denunciados, “existiendo indicios racionales de infracción”. Por ello, dice, “la hipotética consideración de que no fueran conformes a derecho los argumentos y razonamientos de la sentencia recurrida en este particular aspecto no se traduciría en el éxito de la pretensión estimatoria en casación”.



PIDEN LA COMPARECENCIA DE ETHEL VÁZQUEZ



Por su parte, el BNG pide la comparecencia de la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, tras conocer la sentencia firme, y acusa a la Xunta de “connivencia” y “trato de favor”.



El diputado nacionalistas Paulo Ríos exige “explicaciones” a la conselleira y denuncia el “reparto ilegal” del mercado del transporte público.



RESPUESTA DE MONBUS



Mientras, fuentes de Monbus consultadas por Europa Press se muestran “profundamente sorprendidos” por la decisión del Tribunal Supremo de inadmitir el recurso presentado por Xunta, Monbus y Alsa.



“Si bien es cierto que la admisión de recursos en esta instancia es inferior al 13%, confiábamos en que el máximo tribunal entrase a valorar el fondo de la cuestión, algo que, desafortunadamente, no ha considerado oportuno hacer en este caso”, señalan estas fuentes.



Monbus, “en su firme defensa de su inocencia y considerando injusta la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia”, anuncia que “agotará todas las vías legalmente establecidas e interpondrá en los próximos días un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.



La compañía rechaza “tajantemente” que haya incurrido en “práctica anticompetitiva alguna”. “La adjudicación de los contratos en los concursos se basa íntegramente en la oferta técnica y económica, siempre sujeta a la regulación por la que se rigen las adjudicaciones”, destaca.



Por eso, incide en que tanto Monbus como Alsa “justificaron ampliamente” ante las autoridades de competencia correspondientes las razones por las que concurrieron juntas a algunos lotes del contrato de transporte de Galicia, “lo que continuarán defendiendo y acreditando ante las autoridades pertinentes en el momento oportuno”.