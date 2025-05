Rueda prevé que este ano chegarán a Santiago “un millón de peregrinos”

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, augurou que “un millón de peregrinos” chegarán este ano a Santiago, aínda que non todos recollan a ‘compostela’, e que o Camiño volverá lograr cifras récord. Ao tempo, apelou a recibirlles, do mesmo xeito que ao resto de visitantes que pisen territorio galego, “cos brazos abertos”, e rexeitou caer en “tentacións de turismofobia”.



Deste xeito manifestouno o mandatario autonómico na apertura da xornada ‘Galicia cara ao futuro’, organizada por Europa Press, coa colaboración de Endesa, Naturgy, DIGI, Fujitsu, Grant Thornton e Reganosa.



Celebrada no Hostal dos Reis Católicos, acudiron numerosos representantes da sociedade civil, así como dirixentes políticos e autoridades –a conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, e o seu homólogo en Educación e Ciencia, Román Rodríguez, participaron en senllas mesas–, entre eles o xefe do Lexislativo, Miguel Santalices. Xunto a varios representantes empresariais, interveu tamén o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, Juan Manuel Vieites.



Tras o saúdo do presidente executivo de Europa Press, Asís Martín de Cabiedes, Rueda tomou a palabra e salientou que as perspectivas de Galicia en materia financeira e de crecemento económico son optimistas e confía en que, do mesmo xeito que en exercicios anteriores, “a realidade” supere a final de ano os cálculos da Xunta e a economía galega “creza por encima do previsto”.

Os cálculos do Executivo rexional son optimistas en canto ao crecemento económico da comunidade

E cun peso fundamental no PIB galego, Rueda aludiu ao crecemento turístico. En concreto, asegurou que confía en que 2025 permita superar o número de ‘compostelas’ certificadas o ano pasado –cando se rozou o medio millón–, pero augurou que os medidores complementarios habilitados permiten albiscar que os peregrinos superan de lonxe esta cifra.



“En número reais, a nosa previsión é que cheguen aquí, á praza do Obradoiro –onde está situado o Hostal dous Reis Católicos–, despois de facer como mínimo 100 quilómetros andando ou 200 en bicicleta, ao redor dun millón de persoas”, destacou o presidente galego. Rueda admitiu que ese “millón de peregrinos” que prevé que chegue á capital galega supón “unha parte pequena” se se compara “cos máis de oito millóns” de visitantes que se prevé que acudan á comunidade neste exercicio. A todos eles, apelou por “abrirlles os brazos”.



“Aquí non sobra ninguén”, sentenciou, antes de concluír que ve “unha tolemia” nas “tentacións de turismofobia de algúns”. “Dicir que aquí nos sobra a xente e mirar cara a dentro no canto de mirar cara a fóra non ten ningún sentido. Iso o Goberno de Galicia non o vai a facer, e estou seguro de que a inmensa maioría dos galegos tampouco”, resolveu.