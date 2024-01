Rueda pide al Ministerio que busque los sacos de pellets en el mar

La vicepresidenta y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, ha defendido que la responsabilidad de "parar la sangría de pellets" que está llegando a las costas gallegas es del Gobierno central, al que la Xunta "tiende la mano" para colaborar, y ha negado que hayan "tardado" en activar la alerta de nivel 2.



En una entrevista concedida esta mañana a Cadena Ser y recogida por Europa Press, la vicepresidenta ha apuntado hacia el Ejecutivo estatal que, dice, "tiene que saber de primera mano los medios que hacen falta". "Nosotros sabemos lo que es necesario donde es nuestra competencia. Y ahí hay un operativo de 300 personas", ha indicado.



Durante toda la entrevista ha insistido en la competencia del Gobierno, que "debe habilitar un dispositivo" para la retirada de los sacos, "de los que no han llegado ni un 10%".



"Tendemos la mano en una colaboración institucional que no debe faltar y que se debería haber activado desde el primer momento, cuando el Gobierno español tuvo conocimiento de la caída de los containers", ha señalado.



Asimismo, la vicepresidenta gallega ha pedido al Ejecutivo que "informe y sea transparente" y se ha planteado la posibilidad de debatir sobre las normas, ya a nivel europeo, respecto a este tipo de situaciones para "tener un país completamente limpio desde el punto de vista ambiental".



Dominio público

También en la línea de las competencias, Ángeles Vázquez ha defendido que los ayuntamientos se encarguen de la retirada de los pellets una vez llegan a los arenales, "su responsabilidad".



Ya en cuanto al dominio público marítimo terrestre, la conselleira de Medio Ambiente ha vuelto a apuntar al Gobierno central, alegando además que la ley de costas gallega fue recurrida "por entender el Gobierno que la Xunta no tenía ninguna competencia" en este ámbito.



Así, lamenta que el Ejecutivo no haya declarado la alerta de emergencia ni haya activado el Plan Ribera "pese a la afectación a aguas de distintos países y de distintas comunidades autónomas".



Preguntada por la activación de la alerta de nivel 2 este martes, tras denunciar la sociedad civil "tardanza" en la decisión, la responsable autonómica de medio ambiente ha explicado que reciben cientos de llamadas a través del 112 y que todo está "protocolizado".



Una vez recibido el aviso, ha indicado, se da aviso a Salvamento Marítimo (Sasemar), "organismo dependiente del Gobierno central", y el ayuntamiento retira el residuo.



"Hasta el 3 de enero no se pusieron (el Ejecutivo) en contacto con nosotros, con un documento oficial que dice que el barco perdió seis contenedores, uno con pellets, pero no sabemos nada de los otros cinco. No sabemos si dentro de una temporada van a llegar llantas o aluminio a nuestras costas", ha lamentado.



"No tardamos en elevar el nivel de alerta", ha aseverado, alegando además que "la Xunta tiene responsabilidades desde el momento en que lo sabe", cuando monta un operativo, argumenta, con 300 personas.



Respecto a la alerta, ha detallado que el nivel cero, el primero, es de carácter informativo y es "fundamental que la gente tenga información", que con el siguiente, el 1, se coordinó el operativo con los ayuntamientos, y que el 2 es "exigencia del Gobierno central para enviar medios".



Toxicidad

Ángeles Vázquez ha defendido la gestión autonómica y ha recordado que, "a falta de todo tipo de información", requirieron la ficha del producto para facilitársela a un laboratorio que realizase un examen; unos datos que, avanza, le han solicitado universidades y a las que se los pasarán porque "interés en ocultar nada, cero".



Sobre esto, remarca que la ficha de los pellets cumple con el reglamento de la Comisión Europea y que "hay que enviar un mensaje a la población de tranquilidad".



La vicepresidenta ha confirmado que está en contacto con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y que la prioridad ahora es "rescatar" los sacos que queden en el mar, "ya que es un producto flotante".



En el mar

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, también ha abordado el tema este miércoles en una entrevista concedida a la Antena 3 y recogida por Europa Press donde ha insistido en la responsabilidad del Gobierno central a la hora de comunicar la pérdida de contendores por parte del 'Toconao' y de no haber activado los protocolos de búsqueda.



Respecto a la llamada al 112, Rueda ha defendido que "no pueden saber de dónde viene eso". "Son unos pocos sacos y se lo comunicamos a Salvamento Marítimo, que ya desde el día 8 lo sabía, o podía por lo menos intuir que era de esos contenedores, que había esa posibilidad, tenían ese dato, y no hacen nada", argumenta. Debido a esa falta de información, apunta, "lo tomamos como lo que es: un incidente de llegada de algo que arroja el mar".



En cuanto a la búsqueda, y en la misma línea que lo defendido por su vicepresidenta, Rueda remarca que la mayoría de pellets siguen en sacos, "que están todavía en el mar". "Nosotros hemos activado el nivel dos de alerta precisamente porque no había otra manera, a pesar de que hay otras normas que permiten que el Gobierno central nos ayude", ha apuntado.



Insiste en que ya han enviado la petición oficial de ayuda al Ministerio de Transición Ecológica en la que solicitan "que busquen en el mar". Ahí, remarca, "la Xunta no tiene ni medios ni competencias".

Mientras, reivindica el dispositivo de recogida de microplásticos en tierra, "con 300 personas contratadas y dirigidas por la Xunta de Galicia".