Tensión y protestas de los letrados en el inicio del juicio del Alvia

El juicio del accidente del Alvia ha arrancado este miércoles marcado por la tensión y por las protestas de muchos de los letrados por las decisiones de la jueza María Elena Fernández Currás respecto a determinadas cuestiones procesales, como la emisión en directo del juicio, el orden de las testificales o la disposición y presencia de los abogados en la sala de vistas.

Fernández Currás no ha admitido los recursos de reposición presentados el martes por los abogados de la defensa y por algunos letrados de la acusación particular sobre la disposición de los abogados y la organización del espacio.

Desde la Abogacía del Estado solicitaron la presencia de más de un letrado debido a la doble acción procesal que se produce al haber responsables civiles directos y responsables civiles subsidiarios.

"Yo también querría tener un juez de apoyo o dos. No hay norma que diga que la asistencia letrada se preste en plural o que solo intervenga uno y tenga que estar acompañado de otro", les ha respondido la jueza, que no ha querido admitir debate en torno a esta cuestión.

Aunque los letrados han aceptado que no se produzca "un doble turno de intervención", sí que han pedido que más de un abogado pueda asistir a la vista porque de lo contrario afectaría "al derecho a la tutela judicial efectiva".

"A la hora de ajustar las instalaciones hay que ajustar las instalaciones a las circunstancias y no las circunstancias a las instalaciones", ha expresado el abogado de Adif, que ha señalado que la decisión de la magistrada supone "una notable incomodidad".

"Este espacio estaba delimitado en función de los escritos de acusación y escritos de defensa, teniendo en cuenta un único abogado por defensa. Esto es lo que hay", ha zanjado Fernández Currás.

En todo caso, la magistrada ha señalado que este asunto "se resolverá" y que a medida que avance el juicio y que se pueda tener ubicado "mejor" el espacio de cada abogado, se podrá habilitar la presencia de algún otro letrado.

Mientras, estos han permanecido sentados en las butacas destinadas al público.

A la petición y protesta del Abogado del Estado se han sumado el abogado del maquinista de aquel tren y algunos otros letrados de la acusación particular.

Otro de los escollos del juicio ha sido la retransmisión en directo de la acción penal. Varios abogados que representan a las víctimas han protestado al respecto debido a que la emisión en directo podría "afectar o condicionar las declaraciones de los peritos y de los testigos".

Sin embargo, según la jueza, hay periodistas acreditados para todas las jornadas del juicio y, por lo tanto, esa contaminación no se da porque ya la prensa y las televisiones van a seguir a diario y a informar de todo el proceso penal que se va a desarrollar.

Además, otros de los argumentos de la jueza han sido la "larga instrucción" y el número de testigos y de peritos, cuyos informes y declaraciones son "muy ajenos unos de otros".

"Ya declararon casi todos en instrucción, ya se sabe qué van a decir. No se vulnera el derecho de ninguna de las partes ni tampoco el de las víctimas", ha señalado Fernández Currás.

Por último, también han protestado varios grupos de letrados debido a la negación de la jueza de alterar el orden de declaraciones, especialmente por la del jefe de seguridad de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea en la fecha de los hechos.

"No considero que haya motivo alguno para alterar orden de declaraciones. Se dio tiempo a las partes para alegaciones y no se hizo. Organizar un juicio de este tipo es muy costoso para el órgano judicial y no hay motivo para alterar nada", ha concluido Fernández Currás.

La vista por el accidente que se saldó con 80 muertos y casi centenar y medio de heridos ha dado comienzo este 5 de octubre, más de nueve años después de la tragedia ferroviaria, con los dos acusados en la sala -el maquinista Francisco José Garzón Amo y Andrés Cortabitarte- y el debate de las cuestiones previas.

Garzón Amo accedió a la sala por la puerta principal y Cortabitarte por la trasera.