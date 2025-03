El Gobierno gallego atribuye la preocupación por Altri a los “bulos” de los nacionalistas

La Xunta de Galicia insistió en atribuir la “lógica” preocupación social por el proyecto de Altri a los “bulos” lanzados por el BNG “y sus satélites” y volvió a pedir “respeto” por los técnicos que elaboraron el informe favorable, antes de reiterar, sobre el proyecto: “Ni es altamente contaminante, ni nos vamos a quedar sin agua y no va a llegar absolutamente nada a la ría (de Arousa)”.



Así lo trasladó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, en declaraciones a los medios en Sanxenxo, donde subrayó que, cuando un técnico hace un informe, sea favorable o desfavorable, “está cumpliendo estrictamente la ley”. “No es posible que se equivoquen más de 40 técnicos, que son especialistas y que sacan de media 220 DIA (Declaraciones de Impacto Ambiental) al año. ¿Se van a equivocar en esta y no se equivocaron en el resto?”, proclamó.



La conselleira reconoció que es “lógico y normal” que haya preocupación entre la gente por el proyecto de Altri (empresa de la que señaló que le da “pudor” pronunciar su nombre, porque se está “manchando” el nombre de empresas y empresarios multinacionales que apuestan por Galicia), y lo atribuyó a los “bulos” lanzados por el Bloque “y sus satélites”.

Al respecto, volvió a incidir en que la Xunta es “garante” de que se cumpla la legislación y lanzó un mensaje de tranquilidad a esas personas y sectores preocupados: “Son libres de opinar, pero que tengan el absoluto convencimiento de que ni es altamente contaminante, ni nos vamos a quedar sin agua, y no va a llegar absolutamente nada a la ría (de Arousa), porque el control lo hacemos en los primeros 50 metros del río y somos más exigentes que el Gobierno central”.

Afán de “amedrentar”



Por todo ello, remarcó que “ya va siendo hora de que el BNG se quite la careta” y diga que, además de cosas que no le gustan, hay cosas que le gustan, “y no pasa nada, porque estamos en un Estado de Derecho”. “Lo que no puede ser es que intente amedrentar a la gente, con esa imagen terrible, en la que ponen en muy mala posición a Galicia, y saben perfectamente que no tienen razón”, apostilló la conselleira, que invitó a los nacionalistas a “avanzar” y “pasar de la época de piedra al siglo XXI”.



Para Ángeles Vázquez, “va siendo hora de que el BNG le diga la verdad a los gallegos y no los utilice”, y recordó que hizo lo mismo con el episodio de contaminación por pellets de plástico. “Menudo daño se le hizo a Galicia diciendo que era otra bomba ambiental”, proclamó la titular autonómica de Medio Ambiente, y añadió que, sin embargo, Ana Pontón “se olvida de que sus socios de Gobierno le deben a Galicia 2,5 millones, que fueron los gastos por la recogida en las playas”.

“Eso no le importa a Pontón, solo le importó decir que era tóxico, y poco menos que no vinieran a Galicia y no consumieran pescado y marisco”, apuntilló.



La conselleira de Medio Ambiente repitió que el proyecto de Altri, como se exige a todas las empresas, debe cumplir estrictamente con la legalidad, y señaló que, en el río Ulla, hay especies protegidas y que, río abajo, se han detectado “ocho mejillones de río”.

“Se hará un estudio para que (la actividad industrial) no afecte ni siquiera a esos ocho mejillones”, concluyó.