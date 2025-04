Los XXI Premios COAG Arquitectura reconocen 13 obras en Galicia, una en Suiza y otra en Perú

Una vivienda en Carnota, la reforma de un edificio administrativo de la Xunta en San Caetano, la rehabilitación del Monasterio de San Martín Pinario, en Santiago, y el plan básico municipal de Porqueira son algunos de los 13 proyectos que este sábado han resultado distinguidos en los premios que bienalmente otorga el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG).



Se trata de la XXI edición de los Premios COAG de Arquitectura, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos e Exposicións de la capital gallega. Ha contado con una amplia representación de autoridades civiles y políticas, entre ellas la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; el de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos; la alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín; la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón; y el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, entre otros.



Durante la gala, el COAG también ha reconocido la trayectoria de Alberto Noguerol, aunque de manera póstuma, ya que falleció el año pasado. Las encargadas de subirse al escenario y recoger el premio han sido su mujer, Pilar Díez, y su hija, Bárbara Noguerol, también arquitecta.



En cuanto a la competición en esta XXI edición, el proyecto denominado 'Casa Panchés', situado en Carnota y desarrollado por el estudio Arrokabe --Óscar Andrés Quintela e Iván Andrés Quintela-- se ha alzado con el galardón en la categoría de vivienda unifamiliar.



En la de la vivienda plurifamiliar, ha sido distinguida la propuesta de Carbajo e Barrios Arquitectos Asociados --Manuel Carbajo Capeáns y Celso Barrios Ceide-- para Travesía Poza, en Santiago de Compostela.



En la categoría de 'otros edificios', el vencedor ha sido la rehabilitación para el antiguo Edificio Espellos de la sede central de la Xunta en el barrio compostelano de San Caetano, desarrollada por Lucas Díaz Sierra y Gustavo Díaz Carrera.



En la categoría de restauración patrimonial, ha vencido la del pabellón historicista del Monasterio de San Martín Pinario que idearon Juan Orozco Corredoira e Iago Seara Morales.



En arquitecturas efímeras y diseño de pequeña escala ha ganado 'Instalación ascensor', que Vicente Pintos Santiago y Javier Antonio Franco Rabuñal realizaron en la rúa Párroco Mariño de Gondomar (Pontevedra).



En planificación urbana, el galardón se lo ha llevado el plan básico municipal de Porqueira (Ourense), de José González-Cebrián Tello; y en diseño de espazos urbanos, la mejora del borde de la playa de Porto do Son (A Coruña), de Juan José Creus Andrade, Covadonga Carrasco López, Marcial Rodríguez Rodríguez, José Martín Valladares Durán y Alberto Redondo Porto.



Como mejor obra en el exterior, han vencido dos trabajos: 'Ancien Manège', situado en la ciudad suiza de Ginebra e ideado por Stefano Daniele Ciurlo Walker y Aurora Armental Ruiz; y 'Escola Inicial 140, de Betsaida Curto Reyes y Ander Bados Sesma, situada en Ica, en Perú.



Como proyecto de divulgación e investigación, han ganado 'ex aequo' Sheila García Prado, con 'Laboratorio da Paisaxe', y Carlos Luis Quintáns Eiras con 'Siza'. Este último fue también vencedor en la categoría de obras de diseño con 'MIXING', realizada en la rúa Juana de Vega de A Coruña.



Finalmente, el premio al mejor proyecto de fin de carrera del COAG ha sido para Laura Pena Cristóbal, por un trabajo denominado 'Usos híbridos no polígono industrial. Fitodepuración no Polígono da Tomada', situado en A Pobra do Caramiñal.



"PROBLEMÁTICA DE LA VIVIENDA"

La gala ha estado presentada por la periodista Carmen Novás y ha contado con la actuación del actor Quico Cadaval. El presidente del COAG, Luciano Alfaya, ha aprovechado su discurso para reivindicar la profesión como "esencial" en la preocupación por la "problemática de la vivienda" y por la "ordenación del territorio". Sobre este último, se ha referido a la implantación de Altri en la comarca de A Ulloa, contra la cual el Colexio de Arquitectos presentó alegaciones.



La conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, ha destacado el papel "clave" de los arquitectos para alcanzar una Galicia "más acogedora, cohesionada y preparada para los desafíos del futuro". También ha agradecido la participación del COAG en proyectos conjuntos con la Xunta como el Observatorio da Vivenda, entre otros.



Por su parte, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha ensalzado el "impacto positivo que la arquitectura tiene" en la vida de los ciudadanos, porque está "fuertemente enraizada en la identidad cultural y territorial", al tiempo que "supo adaptarse a los desafíos del presente sin perder su esencia", por ejemplo con una cada vez mayor incorporación de mujeres a la profesión.