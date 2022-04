Freixanes: o galego é unha "materia pendente" tras a marcha de Feijóo

O presidente da Real Academia Galega (RAG), Víctor F. Freixanes, cre que hai que establecer alianzas máis fortes entre o mundo da empresa, a comunicación e a política para promocionar activamente a lingua galega, unha "materia pendente" nestes 13 anos de goberno de Alberto Núñez Feijóo que a Xunta "aínda ten que aprobar" tras a marcha do seu presidente a Madrid.





"Agora ábrese un novo tempo para a lingua galega e outras cousas, pero hai unha política lingüística que debe ser moito máis incisiva, o galego necesita unha estratexia de consideración social para equilibralo ao castelán, unha cooficialidade con todas as consecuencias", asegura Freixanes (Pontevedra, 1951) nunha entrevista, na que reprocha a Feijóo o polémico decreto do plurilingüismo polo que "a rebaixa da lingua deulle algún voto pero non beneficiou para nada ao tema".





Freixanes, no seu segundo mandato á fronte da Academia Galega, explica que o galego afronta dous "grandes desafíos", as novas tecnoloxías nun mundo globalizado no que "non está ben posicionado porque mandan as grandes linguas de masas", como o inglés, o castelán e mesmo o portugués, e a transmisión xeracional, a xente nova escolarizada en galego non sempre se socializa nesta lingua quizá "presionada" por ese discurso.





A pesar de que o tamén profesor e exdirector da Editorial Galaxia, o selo decano das editoriais de Galicia, di que se pode defender e promocionar o galego sen falalo "pero é difícil", o que propón é "lanzarse a falar e perderlle o medo", sobre todo aquelas persoas máis públicas cuxo respecto pola lingua "significa estudala e preocuparse por falala correctamente".





"Cando un fala galego e úsao con autenticidade e sinceridade, transmite unha tenrura e unha emoción propias da lingua", confesa Freixanes, considerado como unha das personalidades máis destacadas da Galicia literaria das últimas décadas; mesmo cando as súas ocupacións levárono fóra de Galicia falaba en galego cos seus compañeiros: "usar o galego é a maneira máis íntima que teño de dicir 'quéroche'".





Como riqueza e patrimonio "enorme" de Galicia, engade, ter un idioma como marca propia é un "valor engadido nos mercados internacionais" cando se trata dun produto de calidade, que tamén hai " trapalladas (chapuzas)".





Así, o Camiño de Santiago é un "produto simbólico dun valor económico enorme, a forza está na súa identidade", e como el pódese promocionar o granito de Porriño ou a lousa de Valdeorras, exemplifica, como produtos galegos internacionais e facerse cun oco distinguido para evitar que outros se "coman" ese terreo.





Con ese mesmo obxectivo pero centrado no idioma galego, Freixanes sostén que a RAG "estaría encantada" de que se impulsase un gran premio nacional de literatura galega por varias institucións para "darlle unha significación o máis ampla posible".





Esa é tamén a finalidade da celebración do Día das Letras Galegas, que este ano homenaxean ao escritor e activista político-cultural Florencio Delgado Gurriarán, unha data que se conmemora cada 17 de maio por ser "probablemente o de máis impacto social que ten hoxe a cultura galega".





Para este ano, o presidente da RAG espera que se materialice o "desafío da remodelación" da súa sede, na coruñesa cale Tabernas, cun problema na súa estrutura que atrasou as obras a principios de 2023, polo que o Concello puxo ao dispor da Academia varias dependencias, pois entre outros aveños alberga uns 8.000 libros da escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán.





"A nosa intención é unificar a súa biblioteca na Academia, facelo fose non está na miña cabeza nin na da institución", zanxa sobre a idea de trasladar estes volumes ás Torres de Meirás para xuntalos cos case 3.000 da escritora que se gardan neste inmoble tamén de Pardo Bazán e que é xa patrimonio público.