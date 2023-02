Familiares de los asesinados en el Cash Récord aseguran que el acusado mintió

Las familias de las víctimas del doble crimen del Cash Record de Lugo han asegurado que el único acusado "mintió" en su declaración judicial en la Audiencia este lunes, así como que cayó en "contradicciones".

"No se acordaba de nada, por él no había sido, que él no conocía a nadie, no dijo a nada que sí y todo fue que no. Total, al final no dijo nada", ha dicho, antes de iniciar la segunda sesión del juicio, Avelina Díaz, la cuñada de una de las víctimas, Esteban Carballedo, que ha afirmado que el procesado "mintió en todo". Díaz ha afeado además al acusado que quisiese responder a las preguntas en sala "con el gorro y la mascarilla" para esconder su rostro.

La hermana de la otra víctima, de la cajera Elena López, también ha atribuido al acusado "mentiras", algo que, ha dicho, "siempre ha sido su dinámica".

En cuanto a la abogada de la acusación, Carmen Balfagón, ha lamentado que el acusado no quisiera "contestar" a las preguntas de esta parte, aunque está "en su completo derecho". Con todo, ha subrayado que aprecian "contradicciones" en esa declaración, "aunque ya se verá en la fase de conclusiones".

Asimismo, de la declaración de testigos, ha señalado que "muchos de ellos no recordaban las cosas". "Es el handicap de este juicio, porque es un juicio que se está viendo 29 años después", ha añadido.