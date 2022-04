Los casos de hepatitis aguda infantil ponen en alerta al sistema sanitario

El jefe y coordinador del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico de Santiago, Federico Martinón, destacó ayer que los clínicos y el sistema sanitario de Galicia permanecen “en alerta” para identificar la “causa específica” tras la detección de dos supuestos casos de hepatitis aguda infantil.



“No podemos hacer ninguna recomendación específica porque todavía no sabemos cuál es la causa exacta de estos casos de hepatitis que han motivado esta alerta sanitaria”, indicó el doctor, quien apeló a la “tranquilidad”.



“El sistema sanitario está alerta, los profesionales estamos alerta, ya descartamos hepatitis de forma rutinaria en cualquier paciente que atendemos, pero estaremos específicamente alerta ante esta posibilidad, ante cualquier niño que acuda al sistema sanitario, sea en Atención Primaria o en urgencias o hospital”, comentó Martinón.



En este sentido, recalcó que “la alerta es a nivel sanitario y de investigación”. Además, matizó que “el motivo por el que ha surgido esta alerta no es tanto el caso de que se produzcan casos de hepatitis en niños en los que no se ha identificado una causa concreta, que puede suceder, sino que se han acumulado casos en el tiempo y en el espacio en determinadas áreas geográficas”.



Por ello, considera que “habrá que esperar y ver”. Al respecto, recordó que los casos que se reportaron de acuerdo a esta definición en España “son tres, cada uno en una comunidad diferente”. Y se comunicaron dos desde Galicia, añadió, que hay que esperar a ver “si se incluyen en este listado y cumplen la definición establecida por las autoridades”.



Por su parte, la Consellería de Sanidade destacó ayer la “evolución clínica positiva” por el momento en Galicia.



En concreto, la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informó al Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de la detección en Galicia de dos casos que cumplen los criterios de inclusión determinados. Tras ello, se está a la espera de que el Centro de Coordinación de Alertas realice las pruebas pertinentes.



“No creo que tarde mucho tiempo”, sostuvo Martinón preguntado sobre cuánto pueden tardar esos resultados, porque “es una definición clínica”, lo que se estableció “es un retrato robot de cómo son estos casos que se han reportado primero en Escocia e Inglaterra y otro brote en Estados Unidos que ha motivado esta alerta sanitaria”.



Por ello, el pediatra remarcó que ahora el esfuerzo, “como son pocos casos”, se centra en “que no se haya escapado que el número total sea más significativo de lo que a priori pueda parecer”.