Las casetas esperan que ración de pulpo a 12 € sea un reclamo del San Froilán

Tomar el pulpo en las tradicionales casetas fiestas de San Froilán, que este año volverán a abrir sus puertas el sábado 1 de octubre en el ferial de las patronales después de tres ediciones ausentes a causa de la pandemia, costará exactamente lo mismo que en el año 2016 (12 euros), lo cual, a juicio de los hosteleros que las montan puede ser “un reclamo” para que “venga mucha gente”.

Finalmente, no serán cuatro sino tres las casetas instaladas en el recinto ferial de San Froilán, después de que uno de los adjudicatarios renunciase finalmente a instalarla. Volverán a ofrecer sus servicios Aurora do Carballiño, Ramiro López y el Restaurante Nadela.

De ese modo, lucenses y visitantes podrán disfrutar de la ración de pulpo a 12 euros, mientras que las de pan y cachelos costarán 1,5 euros. Los comensales podrán acompañar la comida con vino, a un precio unitario de 6 euros por botella de tres cuartos de litro.

En declaraciones a Efe, Ramiro López reconoció que el precio de la ración es “realmente ajustado”. De hecho, aunque “en algunas ferias se está sirviendo a once euros, los gastos no son los mismos”, dado que los pulperos no tienen que pagar un canon por instalarse, simplemente poner a funcionar los calderos “y cortar pulpo”.

La instalación de una caseta supone, en cambio, una inversión de decenas de miles de euros, un gasto al que hay que sumarle el canon que pagan los hosteleros que consiguen la adjudicación de las mismas por parte del Ayuntamiento de Lugo.

Por otra parte, Ramiro López recordó que el precio del kilo de pulpo estaba en torno a “los 12 euros en el año 2019, cuando en este momento se mueve en torno a los 20 euros”.

En todo caso, asegura que él es partidario de quedarse con un mensaje “positivo”, porque ese precio de la ración de pulpo, en una de las casetas del San Froilán, puede ser “un reclamo para que venga muchísima gente” a disfrutarlo.

Además, recordó que mantener el precio fue una de las condiciones que los propios hosteleros aceptaron en su momento, a cambio de la rebaja en el canon aplicada por el gobierno local.

“No tenemos nada que decir. Que venga mucha gente a comer el pulpo y a disfrutar” del San Froilán (fiesta declarada de Interés Turístico Nacional), dijo Ramiro López.

Además de las casetas del pulpo, este sábado abrirán sus puertas las barracas instaladas en el recinto ferial, donde permanecerán hasta el próximo 12 de octubre.

En el caso de las casetas del pulpo, como es tradición, permanecerán hasta final de mes en su emplazamiento habitual, en el Parque de Rosalía de Castro.