La borrasca Ivo deja durante su primera noche una docena de incidencias en Ferrolterra

La borrasca Ivo, que ayer miércoles tomó el relevo de Herminia, dejó en su primera noche más de una docena de incidencias en la comarca. Si bien la fuerza de este fenómeno meteorológico fue muy inferior a la del anterior, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta decidió mantener la alerta roja en la costa durante buena parte de la primera jornada, así como la naranja por fuertes lluvias y viento en los municipios de interior.

Así, la situación comenzó a mejorar con la llegada del nuevo día, desactivando la administración autonómica el nivel de emergencia en los concellos de Ferrolterra y rebajando el del litoral. Por ello, el Concello de Ferrol reabrió este mediodía los parques y jardines del término municipal.

En cuanto a las incidencias, el gobierno ferrolano detalló que, durante la noche de ayer y la madrugada de hoy, los profesionales del cuerpo de bomberos de Ferrol tuvieron que realizar cinco salidas. En el polígono de A Gándara, los funcionarios aseguraron el cartel del concesionario Ocasión Plus, mientras que en el centro se retiró una chapa de una cubierta en la calle Dolores, frente al Corte Inglés. Asimismo, en el lugar de Confurco, en Mandiá, un árbol cayó sobre la carretera y otro sobre el tendido eléctrico (en este caso en un punto sin especificar). Por último, los bomberos tuvieron que apartar un poste de la luz que bloqueaba un vial en Covas.

Narón, por su parte, fue de los lugares de Galicia con un mayor número de incidencias, registrándose hasta siete. Como detallaron fuentes municipales, los profesionales del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) tuvieron que retirar tres árboles en Fonte de Neixa (donde también se intervino por un desprendimiento de tierra), Pedroso y Santanderino Doso, así como labores de saneamiento en un edificio situado en la carretera AC-116 (cerca de Río do Pozo) y en el camino Peregrino das Aceñas. Finalmente, también se tuvo que retirar un poste telefónico tirado por el viento.

Con respecto al resto del territorio, los Bombeiros do Eume, con base en As Pontes, no tuvieron que realizar salidas por la tormenta, aunque el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112 informó de la liberación de un tractor en Moeche que había quedado atorado en unos cables eléctricos que habían caído sobre la carretera.