La Xunta sancionará a Monbus por la falta de servicios en Nochebuena entre Ferrol y Santiago

Las quejas por el funcionamiento del servicio de autobuses que une Ferrol con ciudades como A Coruña y Santiago, especialmente en periodo lectivo, no han desaparecido en plenas vacaciones de Navidad y así se han denunciado recortes en los horarios del servicio que une la ciudad naval con Santiago, tanto en Nochebuena como el día de Navidad.



El PSOE de Santiago y el provincial se hicieron eco de esa falta de conexiones en tramos como las 17.20 y 18.40 horas y en la mañana del día 25.



Ante estas deficiencias, reconocidas y achacadas a “un problema de asignación de servizos”, la Xunta anunció esta tarde el inicio de expedientes sancionadores a la empresa concesionaria, Monbus, por “o incumplimento na prestación de dous servizos nas xornadas do 24 e 25 se decembro”.



Los problemas se produjeron en Nochebuena en el servicio de las 17.15 y en el de las 18.40. Con respecto al primero, se justifica con un “erro” que se intentó saldar con el envío de un VTC para atender a los pasajeros que compraron el billete por internet y que se encontraban en las paradas. La sustitución se produjo con una hora de retraso por lo que no se registraron viajeros. Es por esta actuación y por una de iguales características en el servicio Santiago-Lugo de las 11.00 horas del día 25 por las que la Xunta abrirá el expediente sancionador.



Con respecto al bus de las 18.40 horas entre Ferrol y Santiago, no se prestaría los días 24 y 31 “por ser datas sinaladas”, del mismo modo que el servicio de las 8.35 horas del día 25.



Desde la Xunta se ha lamentado estas incidencias y señala que “traballa para adoptar as medidas correctoras e informativas oportunas para evitar que se repitan este tipo de situacións, no labor de seguimento estreito que ven realizando dos servicios co fin de detectar posibles desaxustes e solucionalos canto antes”.

PSOE

Fueron los socialistas de Santiago y el secretario xeral provincial, Bernardo Fernández, los que llamaron la atención sobre estos hechos.



En este sentido, Bernardo Fernández anunció “a desastrosa xestión do transporte metropolitano por parte da Xunta” haciendo hincapié en que “numerosos veciños de Ferrol que ían pasar a Noiteboa a Santiago coas súas familias quedaron literalmente tirados e sen servizo o día 24”.



Por esta razón, Fernández reclamó al presidente de la Xunta “ao que vemos nestes días tan feliz e alegre nun vídeo percorrendo Galicia en autobús” que adopte las medidas de calado “de forma urxente” para solucionar un problema que, asegura, comenzó hace ya tres años.



En este sentido, recordó que desde la adjudicación del nuevo contrato se sucedieron problemas “con liñas defectuosas, horarios que non se cumpren, avarías, autobuses ateigados ou que non chegan ao seu destino”.



Para los socialistas provinciales, “o señor Rueda e a conselleira de Mobilidade, Ethel Vázquez, non fixeron nada en tres anos para solucionar un problema que afecta a diario a traballadores, estudiantes ou persoas con citas médicas que perden, en comarcas como Ferrol”.