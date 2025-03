La Xunta tiende la mano a las residencias de mayores que promueve la Diputación

La Diputación sigue dando pasos para que las residencias que promueve la administración provincial sean un hecho. Así, el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, se reunía en las últimas horas con la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, para presentarle personalmente el nuevo modelo de centros públicos para mayores que la institución provincial impulsa en Ferrolterra (el servicio se instalará en As Pontes), además de Rianxo y Ordes. Se trata, como ya se avanzó el pasado mes de octubre, “dun modelo innovador que aposta por centros de menor capacidade, cuha atención máis personalizada, o uso de novas tecnoloxías e a conviencia interxeneracional”, como recuerdan desde el ente provincial.



En la reunión con la titular de las políticas sociales de la Xunta, que tuvo lugar ayer en San Caetano, el presidente de la Diputación, Valentín González, junto con la diputada de Política Social provincial, Mar García Vidal, pudieron explicar a Fabiola García los detalles de esta iniciativa pionera, que busca “evitar o desarraigo e a soidade das persoas maiores, ofrecéndolles un entorno residencial máis amable e acolledor, semellante ao fogar”, explicó González Formoso. El presidente de la Diputación subrayó además que se trata de un “modelo que aposta por unha atención centrada na persoa, incorporando tecnoloxías como a domótica, a telemedicina e sistemas de rehabilitación cognitiva e física”.



Respaldo autonómico



Cuando se dieron los primeros detalles de este proyecto, el titular de la Diputación aseguró que el presidente de la Xunta había comprometido su colaboración con este nuevo modelo de centros para mayores, y en la reunión de ayer las sensaciones se mantuvieron en esa misma línea, como explicaron desde la administración provincial.



“Queremos crear unha rede provincial de residencias adaptadas ás necesidades reais das persoas maiores, con dous piares fundamentais: a innovación e unha atención máis próxima e humana”, destacó Formoso..

El presidente de la Diputación agradeció “a colaboración total que nos ofreceu a conselleira de Política Social, tanto para facilitar a tramitación administrativa do proxecto como para o mantemento dos centros, xa que a Xunta de Galicia está disposta a contar con prazas concertadas nas residencias que impulse a Deputación da Coruña, o cal é unha excelente noticia para seguir avanzando neste proxecto”, explicó Valentín González tras el encuentro con Fabiola García.



Por su parte, la conselleira de Política Social agradeció la disposición de la Diputación y puso en valor la voluntad de la administración provincial coruñesa “para crear recursos de atención á dependencia, responsabilidade de todas as administracións”, dijo.



Como se avanzó en su día, las pretensiones de la Diputación siguen siendo las de que el primero de estos centros vea la luz en la comarca, concretamente en As Pontes, donde se testará el nuevo concepto que ha ideado la institución provincial.



Como en casa



Estas residencias en las que trabaja la Diputación contarán con espacios y actividades abiertos a la comunidad en la que se asientan, fomentando así la participación y los encuentros intergeneracionales.

El proyecto está pensado para exista una estrecha colaboración con centros educativos y familias para evitar el aislamiento de las personas mayores que se alojen en estas residencias públicas.



De este modo, la Diputación apuesta por lo que se ha denominado como un modelo de atención de “quinta generación”, inspirado en lo que se está haciendo en países nórdicos como Dinamarca o Suecia, “que supera os esquemas tradicionais das residencias e promove sobre todo a autonomía e o benestar dos usuarios e as usuarias”, aseveran.

Formoso recalca que la titularidad pública de los nuevos centros es “incuestionable”

La Diputación coruñesa sigue trabajando en el modelo de gestión que tendrán estas primeras residencias que promueve en As Pontes, Rianxo y Ordes. De hecho, en octubre, cuando se presentaba la iniciativa, el presidente del ente provincial aseguraba que “queremos pararnos o necesario para aprender de quen sabe, escoitemos moito e poñamos en práctica propostas arriscadas; tanto, que se logo hai que volvelas atrás non pasará nada”, afirmaba.



Como se avanzó semanas atrás, el Concello de As Pontes ya ha puesto a disposición de la Diputación una parcela –el antiguo colegio Pardo Bazán– en la que se instalaría el proyecto piloto de residencia de mayores que dará servicio a la comarca. El regidor pontés, y presidente de la Diputación, señalaba días atrás la importancia que tendrá para la villa pontesa esta nueva infraestructura, y de titularidad pública, algo que, señaló, “e incuestionable”. Así, avanzó que la residencia “vai contribuír non só a mellorar a calidade de vida e as prestacións para as persoas maiores, tamén a dos veciños do barrio, coas melloras nas rúas e no equipamento urbano”. El ente provincial ya trabaja en la licitación de la asistencia técnica, que se encargará de velar porque todo se haga acorde a la normativa vigente durante las fases que conlleve el desarrollo de este pionero proyecto.