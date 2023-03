La Xunta pide diálogo para organizar el transporte por las obras de As Pías

El anuncio de que ayer, a primera hora, comenzaría el corte en los carriles izquierdos de la avenida de As Pías para proceder al inicio del derribo de la mediana no se cumplió y aun por la tarde los cuatro carriles estaban operativos. Sí se produjo, sin embargo, el corte de comunicación con el polígono de O Bertón

Desde la entrada en Ferrol viniendo de Fene se anunciaba el desvío programado para acceder a ese barrio, del mismo modo que en sentido contrario existía también cartelería indicativa del cambio.



Los anuncios del corte de carriles habían alertado ya a los usuarios del servicio de transporte público, ya que existen varias paradas en la avenida de As Pías y no se había anunciado, sin embargo, cambios. De hecho, no está prevista variación importante en esta primera parte de las obras, cuando comiencen, pero sí en la segunda, que se estima que se ponga en marcha a finales del presente mes.



De esta cuestión alertaba el pasado martes la Asociación de Vecinos del barrio de Caranza y ese mismo día el Concello recibió una propuesta de desvío de las líneas de autobuses por parte de la dirección de la obra para el período en el que se produzcan las afecciones en el tráfico por el corte total de la avenida.



Esta propuesta fue evaluada por el área de Urbanismo, que dirige el edil Juan Reina, y ha recibido el visto bueno y dado traslado a la Consellería de Mobilidade de la Xunta, ya que el servicio de transporte es autonómico.

La propuesta pasa por que cuando se cierre el tráfico las paradas se trasladen de forma paralela a la avenida de Esteiro y a Tejeras.



Por su parte desde la Xunta se lamentaba ayer el haberse enterado de la afección en el transporte de su competencia “por las notas recogidas en prensa”, por lo que ese malestar se ha trasladado y puesto en conocimiento a través de un escrito remitido a la Demarcación de Carreteras del Estado.

Cambios a fin de mes

La propuesta de alternativa de desvíos no se recibió, explican desde la delegación territorial que dirige Martina Aneiros, hasta la tarde del pasado martes, proponiendo el desvío que contaría con la conformidad del Concello.

Así, explican desde el organismo autonómico, que el primer corte previsto para la avenida de As Pías no tendrá apenas incidencia en las líneas autonómicas. Sin embargo, sí afectará de modo significativo el previsto en la siguiente fase, programada para finales de mes.

Por esta razón, desde la Xunta se considera conveniente mantener una reunión técnica, con el fin de que “se aclaren las afecciones concretas y las rutas de transporte que se verían afectadas, así como las posibles medidas y rutas alternativas previstas por el Ministerio” con el fin de minimizar al máximo el impacto y las molestias a los usuarios del transporte público.

Por parte del Concello, el edil de Movilidad y Urbanismo, Julián Reina, indicó que está abierto a mantener también una reunión con la Xunta para evaluar la propuesta que se planteó y resaltó, en este sentido, que “el Concello siempre se situará en favor del vecino”.

Desvíos activados

Las afecciones a la circulación se producen a los ramales de conexión entre la carretera FE-14 y O Bertón. Para acceder a este barrio se aconseja la utilización de la FE-13 y la avenida Salvador Allende Gossens. Por su parte, la salida de O Bertón hacia Ultramar podrá hacerse por la calle Bertón, Venezuela y Nueva de Caranza; en el caso de que se dirijan a O Bertón, después de Venezuela se puede acceder a Ponzos y de ahí a Sartaña; mientras que hacia Esteiro, el itinerario es FE-13 y desvío por La Trinchera. Para dirigirse al centro de la ciudad se podrá circular por la calle Bertón y tomar la carretera de Castilla