A Xunta licita por 4 millóns a redacción do proxecto e dirección de obra da fase final do Plan Director do CHUF

Tal e como se anunciara hai uns días, a Xunta vén de licitar a través da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia por case 4 millóns de euros (3.999.969€) a redacción do proxecto e a dirección de obra da fase final do Plan Director do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF).

Ademais deste proxecto e a dirección das obras da Fase Final do Plan Director do CHUF, o contrato licitado tamén inclúe a elaboración do proxecto básico e de execución das obras previas que é necesario executar para enlazar axeitadamente a nova obra coa obra en execución da primeira fase do plan Director, así como para preparar o hospital para o desenvolvemento da fase final de forma compatible coa actividade asistencial.

As empresas poden presentar as súas ofertas ata o 5 de maio.

O prazo de execución será de 52 meses, ao estenderse o servizo da dirección de obra a todo o período de execución dos traballos, ata que estean entregados e en servizo.

Previamente a estes proxectos, redactarase un anteproxecto que sirva de base para desenvolver o proxecto da Fase Final do Plan Director e o proxecto da fase previa, así como para realizar, no caso de que se precise, a tramitación urbanística da actuación.

O orzamento estimado das obras da fase final máis a fase previa do Hospital de Ferrol acada os 87 M€.

A superficie de actuación é de 5.747 m2 no Hospital Naval, e de 35.366 m2 no Arquitecto Marcide para esta Fase Final, incluíndo as superficies de actuación na súa fase previa.

Coa fase final afrontaranse as actuacións máis importantes das fases 2 e 3 do Plan Director do complexo hospitalario. Entre elas, destaca a renovación da hospitalización existente no Hospital Arquitecto Marcide, que implicará que tras a execución da fase 1 e da fase final se incremente nun 22% o número de camas; o bloque cirúrxico, tanto no hospital Naval como no Marcide; ou as novas consultas externas.

Tamén se inclúen outras intervencións como o Hospital de día onco-hematolóxico, a unidade de dor e os laboratorios. En canto aos prazos de execución das obras, estímase en 12 meses para os traballos previos, e en 36 meses para a Fase Final.

Características do contrato

Os proxectos licitados elaboraranse en base ao Plan Director do CHUF e ao Plan Funcional revisado, que mantén os criterios xerais establecidos. O Complexo Hospitalario constará así de tres edificios con destinos asistenciais.

En concreto o Hospital Arquitecto Marcide, orientado a pacientes complexos con servizo de urxencias, quirófanos con ingreso e unidades críticas; o Hospital Naval, orientado a pacientes crónicos, rehabilitación, saúde mental e actividade ambulatoria tanto en consultas como en quirófanos; e o Hospital Nóvoa Santos, de apoio docente e investigación e ámbito socio-sanitario.