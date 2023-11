La Xunta insiste en que Endesa debe garantizar los puestos de trabajo en As Pontes

La Xunta volvió a insistir ayer en la necesidad de que Endesa cuente con un cronograma claro en las labores de predesmantelamiento y desmantelamiento de la central térmica de As Pontes, además de garantizar la conservación de los puestos de trabajo. La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, presidió esta tarde una nueva reunión de la Mesa para o impulso da actividade económica das Pontes, celebrada en Santiago y que contó con la presencia de representantes de la propia eléctrica, así como de los sindicatos, el Concello y las asociaciones de empresarios y hosteleros de la villa.

Durante el encuentro, tanto Lorenzana como la parte social coincidieron en reclamar a la compañía "que traslade ás empresas participantes no proceso de adxudicación dos traballos (...) a necesidade de se comprometer co mantemento da totalidade do emprego nas auxiliares". Esto, detallaron, podría realizarse mediante la subrogación de estos empleados o bien a través de recolocaciones de personal. Del mismo modo, también se acordó solicitar a la Dirección de la eléctrica "a paralización dos procedementos de despedimento colectivo ata que se resolva o proceso de adxudicación" del predesmantelamiento.

Finalmente, Lorenzana insistió en la necesidad de contar con un cronograma que permita "acompasar" el cierre de las instalaciones con la puesta en marcha de futuros proyectos industriales en el término municipal.