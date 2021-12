La Xunta considera indispensable la inmediata creación de la Zona Franca

El edificio administrativo de la Xunta reunió ayer a organizaciones sindicales y empresariales de la comarca y de la Xunta, con el delegado territorial, Gonzalo Trenor, y el conselleiro de Economía, Francisco Conde, a la cabeza, con el fin de abordar de forma conjunta las prioridades industriales y socioeconómicas de la zona.



La necesidad de suelo industrial, conexiones ferroviarias, construcción de un dique seco en el astillero ferrolano o creación de una Zona Franca figuraron en las reivindicaciones del sector sindical y empresarial y también en la hoja de ruta de la Xunta, que dejó clara la necesidad del compromiso del Gobierno central con el Pacto de Estado por Ferrol, apuntando que “non ten sentido que a cadeira que lle corresponde ao Estado estea baleira”.



En este sentido, el conselleiro de Economía fijaba antes del comienzo de la reunión las prioridades “realistas” en las que todas las partes deben comenzar a trabajar para que sean una realidad. Conde manifestó la necesidad clara e inmediata de carga de trabajo para el astillero, indicando que “non poden estar as gradas baleiras e hai que ter garantías de que cando comece a construcción das fragatas haxa un tecido produtivo sólido”.



Poner en marcha el procedimiento para la construcción de un dique seco en Navantia que permita al astillero alcanzar la competitividad necesaria es otro de los retos prioritarios, junto a las conexiones en materia de infraestructuras. El representante de la Xunta apuntó, en esta línea, que “ cando o AVE está chegando a Ourense non é de recibo que Ferrol quede fóra deste e das infraestruturas vinculadas co transporte de mercadorías”.





Conde reclamó al Gobierno su compromiso con el Pacto por Ferrol





Uno de los pilares para el desarrollo de la comarca pasaría, para el responsable de la Consellería, por la puesta en marcha de una Zona Franca, que considera “indispensable” y que, a su juicio, “podería ser unha decisión inmediata e funcionar como elemento de atracción, aproveitando os fondos europeos”.



Conde resaltó la necesidades de un “indispensable traballo conxunto” y recordó que hace ya siete meses que se espera la adhesión del Gobierno de Pedro Sánchez al Pacto de Estado por Ferrol y, de este modo, “haxa un compromiso para retos futuros”.



Desde la Xunta, por su parte, reivindican una discriminación positiva con esta comarca “que necesita de inversións de infraestruturas ferroviarias e solo empresarial, aproveitar a oportunidade de fondos europeos, desenvolver un polo enerxético de innovación e almacenamento e ao mesmo tempo sacar partido ás posiblidades non só do sector naval senón tamén da eólica mariña”, resaltó Conde.



La reunión de ayer pretendía identificar una hoja de ruta para avanzar y mostrar, por parte del organismo autonómico, la renovación de ese compromiso con Ferrolterra. l