La Xunta y los comerciantes de Ferrol analizan las ayudas para revitalizar el sector

La recuperación económica del centro de Ferrol, especialmente del sector comercial, es uno de los principales retos a los que las diferentes administraciones se han tenido que enfrentar, con mayor o menor éxito, desde hace años. Íntimamente ligada al funcionamiento del naval, la situación de esta área comercial, otrora una de las más importantes de la provincia, parece a día de hoy favorable, especialmente gracias tanto a los nuevos proyectos de Navantia, como a las múltiples iniciativas puestas en marcha por las entidades económicas de la zona.



Así, con el objetivo de conocer de primera mano esta coyuntura y los problemas que enfrentan los profesionales ferrolanos, la delegada territorial de la Xunta en la ciudad naval, Martina Aneiros, mantuvo este lunes un encuentro de trabajo con la nueva directiva de la Asociación de Comerciantes de Ferrol Centro (ACOF). De este modo, los nuevos mandatarios del ente –el presidente, Olegario Álvarez, y la gerente, Belén Pérez– trasladaron a la representante autonómica la situación del sector en Ferrol, así como las preocupaciones de los emprededores que deciden apostar por este histórico barrio.



Álvarez, al término de la reunión, mostró su satisfacción con el encuentro, destacando que en la misma pudieron abordarse algunos de los problemas que enfrentaban los comerciantes del centro, tales como la dilación en determinados trámites cuando se debe lidiar con Patrimonio.

Subvenciones

Uno de los puntos en los que más se incidió durante la reunión fue en las diferentes líneas de ayudas puestas en marcha por la administración autonómica para incentivar este sector. En este sentido, la delegada territorial señaló que estos profesionales “son os que mellor coñecen as necesidades do mercado” y que por ello desde la Xunta “confiamos nestas asociacións sen ánimo de lucro para testear o terreo e canalizar a través deles as axudas (...) da forma máis eficaz posible”.



De un modo más concreto, Aneiros se refirió a la dotación de 2,25 millones de euros que el gobierno gallego ha puesto a disposición de estas entidades para fomentar el comercio. En el caso de la ACOF, detalló, la Consellería de Economía e Industria destinó cerca de 44.000 euros “para levar a cabo accións de dinamización comercial, fidelización da clientela e unidade xerencial”.



Por su parte, Álvarez explicó que no se plantearon durante la reunión nuevas iniciativas, sino que el objetivo es dar continuidad a aquellas ya en marcha y que, por el momento, están dando buenos resultados.

Emprendimiento

Por otro lado, desde la directiva de la Asociación de Comerciantes de Ferrol Centro se incidió especialmente en un paquete de ayudas de la Xunta para incentivar el emprendimiento.



“A nosotros nos interesó muchísimo que se pusiera en conocimiento de la gente esas subvenciones”, señaló el presidente de la ACOF, destacando su potencial a la hora de “animar a muchas personas a montar establecimientos en el barrio de A Magdalena”. En este sentido, Olegario Álvarez se mostró favorable a la realización de algún tipo de actuación de cara a dar publicidad a esta clase de ayudas “para que tengan conocimiento” de las cuantías a las que pueden optar, recordando que “a veces hay un desconocimiento muy grande”.