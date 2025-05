La Xunta aprueba la declaración de impacto ambiental de la fábrica de Ence en As Pontes

La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha dado luz verde a la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto de Ence para construir una planta de biofibra reciclada blanqueada en la zona del antiguo parque de almacenamiento de carbones en As Pontes.

El Diario Oficial de Galicia recoge este miércoles 28 de mayo la publicación del documento que establece las condiciones que han de regir durante la fase de construcción y explotación de unas instalaciones que ocuparán una superficie de 47 hectáreas en las que se tratarán 160.000 toneladas anuales de papel y cartón recuperado para producir cerca de 100.000 de pasta reciclada de alta calidad "en termos de brancura e propiedades físicas".

El alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, agradeció a la Xunta "a súa solvencia e o seu compromiso cun territorio que necesita reactivarse industrialmente" a través de proyectos como el de Ence, que se tramitan además como de interés estratégico por parte de la administración autonómica. El regidor recordó que la planta va a suponer una inversión de "máis de 300 millóns" y generará más de un millar de empleos, lo que "axudará a revitalizar unha comarca que non debe depender só de Navantia, que está no seu mellor momento histórico, e que necesita doutros tractores para diversificar a economía, o que supón tamén que o porto incorpore outros tráficos". González Formoso destacó "o talento da Formación Profesional e da Universidade" y las oportunidades que para la juventud se abre, además, "en proxectos coma este, tan vinculados á economía circular".

Ence, por su parte, ha apuntado que la obtención de la DIA "no solo valida el compromiso ambiental del proyecto, sino que permite avanzar con paso firme hacia la ejecución de una iniciativa estratégica para la reindustrialización sostenible de la comarca".

La planta de biofibra es, añade la compañía, una "iniciativa pionera en economía circular que combina la recuperación de fibras papeleras y textiles, producción de energía renovable y captura de CO₂, con un relevante impacto en materia de empleo y sostenibilidad".

Precisa la empresa que la inversión se situará en el entorno de los 355 millones y generará cerca de 1.250 empleos. El proyecto se desarrollará en tres fases. La primera desembocará en la puesta en marcha de la planta de fibra recuperada que incluye la instalación piloto de recuperación de fibras textiles. La segunda consistirá en una planta de cogeneración de 150 megavatios de potencia térmica y cerca de 50 de potencia eléctrica. La tercera y última contempla la construcción de una planta de tisú.