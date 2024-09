La Xunta amplía los servicios mínimos del transporte urbano

La orden de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes por la que, a partir de hoy, se amplían los servicios mínimos de la huelga del transporte urbano de Ferrol, Narón y Neda será impugnada por el sindicato convocante, la CIG, al considerarlos “desproporcionados” y que “vulneran de facto o dereito á folga”.



El responsable de Transportes de la Fgamt de la central nacionalista, Xesús Pastoriza, explicaba ayer tras conocer el decreto que las frecuencias de ida y vuelta que establecidas “pasan de 146 a 436”, es decir, casi el triple. “A Xunta non se implica no conflicto para solucionalo”, critica Pastoriza, “pero si para intentar reventar o dereito a folga. De tódolos xeitos, a plantilla vai seguir, non vai claudicar. Imos presentar un recurso no xulgado contra os mínimos”, avanza, puesto que, apunta, “non se poden modificar uns servizos mínimos se non hai algún imprevisto. Neste caso non hai ningún. Fundamentan o cambio no período lectivo, cando Maitours non fai transporte escolar. Faino a outra empresa da UTE”, que es Intercar.

Pastoriza: “Non se poden modificar os servizos mínimos se non hai un imprevisto



Efectivamente, en la orden se indica que los servicios mínimos fijados a mediados de julio resultarían “expresamente aplicables durante a tempada estival” y que, en el caso de que la huelga continuase deberían establecerse unos nuevos “durante a temporada lectiva”. Además, en el texto, se señala que los servicios mínimos se fijan “de modo global para a concesión, independentemente de cal sexa a empresa integrante da UTE concesionaria que os preste”.



Protesta

Coincidiendo con la publicación de la orden, el personal en huelga de Maitours protagonizó una manifestación que acabó en el centro de Ferrol. Su portavoz, Luis Taboada, cargó contra la empresa por el hecho de que “pide que desconvoquemos a folga, pero despois de case 60 días non o ímos facer sen conseguir algo”. Sobre el decreto de servicios mínimos, incidió en que “se vai impugnar” y puso como ejemplo que dos de las líneas, la de Caranza y la de A Graña se establecen “practicamente nun 100% dos servizos, e iso non pode ser. Imos seguir loitando”.



Taboada también criticó al gobierno ferrolano por este motivo. “No resto das liñas apenas hai modificacións, pero si nestas dúas, que son dun Concello que nunca nos axudou e segue sen axudarnos”.

Taboada explicó que hoy no será “o día máis crítico porque a nós o que nos afectan son os institutos, e ata o luns non van empezar de facto”.