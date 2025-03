A Xunta adxudica o servizo de vixilancia e seguridade dos centros da Área Sanitaria de Ferrol

A Xunta de Galicia vén de adxudicar a contratación do servizo de vixilancia e seguridade dos diferentes centros que forman parte da Área Sanitaria de Ferrol.

A Plataforma de Contratos Públicos de Galicia publicaba hoxe a adxudicación deste contrato de servizos a Salzillo Seguridad S.A, que xa exercía esa mesma función nesta área ata a actualidade. O orzamento total con IVE ascende ós 2.974.629,46 euros.

A duración total máxima deste contrato será de 24 meses, con posibilidade de prórroga de 12 meses máis. Este servizo implica dun xeito ou doutro ós tres centros hospitalarios que conforman o Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (Hospital Arquitecto Marcide, Naval e Novoa Santos) e á totalidade dos centros de saúde da Área.

Actividades

Así, o alcance deste servizo que se formaliza abranguerá, entre outras, as actividades propias de coordinación do persoal en caso de incidencias, xestión de alarmas, sinais técnicas e centros de control; a xestión de imaxes dos servizos de videovixilancia por obriga legal ou interese público; e a xestión de sinais de alerta do sistema Acude, do Servizo Galego e Saúde, implantado en toda a Área Sanitaria de Ferrol.

Dado o elevado numero de usuarios e visitantes que acoden todos os días a estes centros, resulta imprescindible preservar a orde e a integridades de profesionais, usuarios e bens patrimoniais que os conforman.

O obxecto é garantir a prestación do servizo por unha empresa acreditada pola autoridade competente para a súa realización, e nunhas condicións de seguridade e de conformidade coa normativa vixente nesta materia.

Así mesmo, unha das melloras do prego é a ampliación do servizo de seguridade presencial no Hospital Novoa Santos do Complexo pola tarde.