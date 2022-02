La Xunta adelanta horarios para recuperar el demandado bus de los trabajadores

Los problemas con el servicio de autobuses entre Ferrol y A Coruña, así como las conexiones ente distintos puntos de las comarcas llegaron hoy al Parlamento, tras reuniones entre los concellos de la Mancomunidad y con la plataforma por un transporte público digno para abordar las necesidades de los usuarios que no se ajustan a los servicios existentes. Reclaman principalmente la recuperación de los horarios existentes con la anterior concesionaria de transportes.



Precisamente en el marco parlamentario fue donde la conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, anunció que la Xunta ajustará este mismo mes los servicios de primera hora de la mañana entre Ferrol y A Coruña para atender a las necesidades de los trabajadores.



El bus de las 6.30 horas era una de las principales demandas del colectivo de los trabajadores y así Vázquez Mourelle explicó que la Xunta se encuentra ya trabajando para ajustar “nas vindeiras semanas” el horario y el recorrido del autobús directo entre Ferrol y A Coruña, “que adiantará un pouco a súa saída, ás 6:30 horas, e pasará polo CHUAC para dar cobertura aos profesionais que entran a traballar na primeira quenda de mañá”.











Cambios efectuados





La Consellería defendió su actuación y las medidas que se han ido tomando. En este sentido, recordó que el pasado mes de octubre inició una reestructuración de la concesión para adaptarse a las necesidades de los usuarios. Se realizaron 1.600 encuestas a los viajeros y se solicitó la participación de los Concellos “aínda que con escaso éxito”, apuntó la conselleira.



De ese análisis surgieron los primeros cambios que se hicieron efectivos en enero y que supusieron 55 expediciones directas más a la semana entre Ferrol y A Coruña, de las que se benefició, además, explicó, la comarca del Eume. Posteriormente, para atender a las poblaciones intermedias se pusieron en marcha las líneas Pontedeume-Miño-Betanzos, con un servicio a las 15.25 horas para trasladar a los estudiantes y enlazar con el bus directo de Betanzos hacia A Coruña de las 16.30 horas.



Entre las mejoras Ethel Vázquez aludió a los servicios que se reajustaron para favorecer al concello de Cabanas, con el aumento de servicios en la línea Pontedeume-Monfero para adaptarlos al horario del instituto; se puso en marcha un nuevo servicio en la línea Pontedeume-Miño-Betanzos a las 14.30 horas; y se extendió hasta Miño el servicio de Ferrol de las 15.30 horas.



La conselleira hizo hincapié en la “liña de diálogo e traballo constante da Xunta para ofrecer aos cidadáns uns transporte público que responda as súas necesidades reais” y apuntó, con respecto a las demandas de la comarca del Eume, que los directores de los institutos de Pontedeume reclamaron el pasado viernes un ajuste con el autobús de Ferrol para que llegue antes de las 9 y ya se está trabajando en esta adaptación.









Eume





El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández y el de Cabanas, Carlos Ladra, así como la teniente alcalde de Miño, Catalina Morado, acudieron ayer al Parlamento para seguir la intervención del grupo socialista, que, a través de la diputada Patricia Otero aseguró que existen numerosos problemas en la comarca del Eume “como consecuencia do mal funcionamento do transporte interurbano de viaxeiros por estrada”.



Patricia Otero llamó la atención sobre las carencias del servicio, con la reciente supresión de varias líneas “sen previo aviso”, indicando que las consecuencias son muy negativas especialmente en el colectivo de los menores de edad. Denunció, de este modo, que el la semana del 10 de enero “houbo escolares que chegaron tarde ás súas clases” y varios de ellos tuvieron que permanecer más de media hora en sus paradas esperando que un bus fuese a recogerlos.



Los retrasos y reducciones de frecuencias y horarios, especialmente los que comunican la villa de Pontedeume con Ferrol o A Coruña son quejas de los usuarios de esta comarca, que fueron destacados por la diputada socialista



Otero reclamó “unha solución inmediata a estes problemas” y aseguró que fueron numerosas las ocasiones en las que se trasladó a la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade “a necesidade de que se adoptasen as medidas necesarias para o correcto funcionamento deste servizo”.



Desde el Concello de Pontedeume se recordó que la auditoría realizada por la propia Consellería recogía la propuesta de reforzar los servicios y frecuencias en un 11% dando prioridad a las horas punta de la mañana, mediodía y tarde para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral así como la estudiantil. Lejos de esto, señala, “a Xunta procedeu á supresión de varias liñas deste servizo”.