Xosé Fortes | “Eu tiña un bo destino, para non meterme en líos, pero, claro, os líos estaban diante dos nosos fuciños”

Con 90 anos, Xosé Fortes –Caroi, Pontevedra, 1934– conserva a memoria e a lucidez suficientes para lembrar como foi aquela experiencia da Unión Militar Democrática (UMD) que axudou a fundar co obxectivo, como o seu propio nome indica, de democratizar as Forzas Armadas.

Mudou co paso dos anos a súa visión, a súa percepción, do que significou aquel movemento nas Forzas Armadas?

Non, nada. Aquilo foi así e, de feito, non cambiaría nada. Fixémolo porque o había que facer, non había máis remedio. Eu estaba vivindo docemente criando os fillos e facendo a miña tese doutoral nas horas libres, saíndo aos arquivos e dando clases de literatura: un bo destino, en fin. Eu estaba encantado da vida, para non meterme en líos, pero, claro, os líos estaban diante dos nosos fuciños, co ruído de sables, despois do que sucedera en Chile... Por certo, o noso xeneral díxonos que o de Chile non era un golpe de Estado, senón un alzamento. É dicir, unha reprodución do 36.

E como era ese ambiente nas Forzas Armadas? Percibíase que a morte do ditador estaba preto?

Non tan preto. Foi a partir da reacción de Nacións Unidas e de México polos fusilamentos. Porque Franco morreu ordenando fusilamentos. Non hai que esquecelo. Os portugueses arrasaran a embaixada en Lisboa, México propuxo botar a España das Nacións Unidas... Armouse moito rebumbio internacional. En resposta a isto, todos na Plaza de Oriente, naquel discurso en que xa non se lle entendía nada a Franco fóra daquilo da “conspiración judeomasónica”... Ninguén sabía que ía ter ese desenlace tan rápido. Nós contabamos cuns anos todavía... E Juan Carlos tamén!

Foi difícil armar a UMD?

Foi, por riba de todo, arriscado. Era dar un paso ou non o dar. Dar un paso era saber que te ían deter máis ou menos tarde porque se ti queres aumentar o número de afiliados tes que falar con moita xente e, cando hai sintonía, xa falas dunha organización. E algúns cos que a sintonía era aparente colleron algo de medo coa conversa e contáronlle ao servizo de información... Coa detención contabamos. Pero había que facer algo; se non, estabamos perdidos. Nos anos 60, á sociedade española non se lle vía máis politización que a xusta nos partidos ou algún sindicato, pero nas clases medias, co aumento do nivel de vida, a compra do 600 e o piso, non a había. Eu noteina moi claramente despois de maio do 68 e sobre todo nos primeiros 70, ata o punto de que o Exército pechou filas porque pensou que a sociedade estaba a volverse “roxa”. Aquel pobo miraba a Europa e o berro era “Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía”. O Exército estaba de unllas e foi entón cando nos decatamos do obstáculo que era para os desexos da sociedade, que non eran outros que Europa e liberdade. Europa era o noso anhelo cultural e económico porque nós eramos uns marxinados: mandabamos a xente a traballar a Francia ou Alemaña porque alí estaban os salarios grandes e aquí os cativos... Ser europeos era igualarnos. O obstáculo era a ditadura e todo o mundo politizouse nese sentido. E eses anceios non eran só en sectores intelectuais, senón en toda a sociedade, e o Exército converteuse nun colectivo cada día máis reaccionario, illado e perigoso. Quixemos mollar a pólvora daquel exército expandindo a ideoloxía democrática dentro das FAS.

Esa reacción dábase na mesma medida entre a tropa? Había dous exércitos?

Impoñíase o corpo de oficiais. Os recrutas viñan aquí, querían pasar desapercibidos, non meterse en líos e santas pascuas. Non había na tropa efervescencia nin nada diso. Era o núcleo de oficiais o que definía a política militar e do país.



Logo de ser detido e de, xa a mediados dos 80, recuperar o emprego de coronel, viu un Exército moi diferente do dos anos 70?

Pois diría que cambiara moi pouco porque neses dez anos non dera tempo a consolidarse nada. O único “templado” que había era o xefe do Estado Maior, o sucesor de Gutiérrez Mellado, Íñiguez, pero fóra diso era a reacción pura. A súa oposición ao noso reingreso era moi forte. Os xenerais falaban de nós como traidores, e non lles fataba razón: eramos traidores ao franquismo, que era a ideoloxía dominante daquela xente, como o nacionalcatolicismo, a caspa... Nunha das reunións daqueles coroneis do grupo de San Martín –un perigo público– chegaron a dicir que non podían tolerar o noso reingreso porque suporía sufrir o maltrato que supuñan as leis que ían contra as súas convicións relixiosas, o divorcio... Como se os obrigasen a divorciarse! Ou aquel artigo de De Santiago y Díaz de Mendívil, pouco antes do 23-F, que dicía que non se podía tolerar nada do que estaba a pasar “como españoles y creyentes”. É dicir, que a crenza todavía xustificaba un golpe de Estado. Era un mundo perigoso.

De todos os compañeiros que compartiron con vostede aquela loita, gustaríalle destacar a alguén en especial?

O servizo de información fixo todo o posible para conseguir delatores entre nós. E só conseguiron catro testemuñas de cargo no noso consello de guerra, que son pouco nun colectivo que daquela debía rondar os 180. Catro, e con moitas presións e ameazas. E, deles, só dous dixeron que si a todo o que propuña o fiscal. Os compañeiros, mesmo cando prohibiron expresamente que ninguén visitara ás mulleres dos presos e dos detidos, negáronse a facelo. Houbo xestos moi fermosos por parte de persoas que deron a cara. De arrugarnos, nada.