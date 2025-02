Las Xornadas de Filosofía e Metodoloxía Actual da Ciencia celebran dos citas sobre IA en el Campus de Ferrol

“Intelixencia Artificial: Análise da Racionalidade e Reflexións Éticas” es el eje sobre el que girarán las distintas intervenciones que tendrán lugar el jueves 13 y el viernes 14, en el salón de actos Concepción Arenal del Campus Industrial de Ferrol. El Centro de Investigación en Filosofía da Ciencia e da Tecnoloxía –CIFCYT– de la Universidade da Coruña –UDC– organiza el evento, en colaboración con la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España.



El encargado de coordinar el encuentro, en el que participarán seis ponentes de EEUU, Alemania, Reino Unido y Dinamarca, es el catedrático de la Facultade de Humanidades e Documentación, Wenceslao J. González.



Entre los relatores invitados a participar en estas citas, que se enmarcan en las XXX Xornadas de Filosofía e Metodoloxía Actual da Ciencia, figuran los catedráticos de Ciencia Cognitiva del Rensselaer Polytechnic Institute de Nova York, Ron Sun; de Filosofía y Ciencias de la Computación de la Escuela de Finanzas y Gestión de Fráncfort, Gregory Wheeler; de Ética Empresarial y director del Instituto de Ética en Inteligencia Artificial –IA– de la Technical University of Munich, Christoph Lütge; y de Humanidades de la University of Florida, Cameron Buckner. Asimismo, participarán los profesores de la Facultad de Biomédicas de la University of West London, Paula Boddingtony del Centro para Estudios de la Ciencia de la Aarhus University, Rune Nyrup.



Matrículas

Los interesados en participar en el evento deberán enviar un correo electrónico con sus datos personales a jornadas.filosofia.ciencia@udc.es o llamar al teléfono 881 013 814, antes de las 14.00 horas del viernes 21 como plazo máximo. El precio de la matrícula puede ir desde los 40 hasta los 80 euros, dependiendo de si la persona inscrita pertenece a la comunidad universitaria o al ámbito profesional, los dos sectores a los que se dirige la propuesta.



Programa

La primera jornada empezará con la entrega de la documentación, de 9.00 a 9.30 horas, para inaugurar el evento a las 9.40. Al día siguiente, Christopher Lütge estrenará las citas a las 10.00. Las distintas sesiones se desarrollarán tanto en horario de mañana como de tarde y, al finalizar la última, el viernes 14 a las 20.45, se hará entrega a los asistentes de los diplomas. El programa detallado se puede consultar a través de este enlace.