¡Que vienen los Reyes Magos!

Los Reyes Magos visitarán hoy a cientos de niños en los diferentes concellos de la comarca. Como es costumbre, Melchor, Gaspar y Baltasar visitan antes a los niños de Moeche, donde recibieron a sus Majestades el domingo pasado. Como el trabajo se les acumula en la jornada de hoy, ayer también recorrieron las parroquias de la zona rural de Ferrol. Pese al cielo plomizo y los chuvascos la comitiva, integrada por cuatro carrozas, visitó las parroquias de Serantes, Vilasanche, Mandiá, Pazos, Santa Cecilia, Marmancón, Esmelle, Covas, San Jorge, O Lago, Xunta Veciñal, Brión y Valón.





Los Reyes también visitarán esta tarde la ciudad de Ferrol, donde se mantiene la cabalgata tradicional, con la comitiva real recorriendo las calles. Como se recordará, la Xunta recomienda, no exige, que los desfiles sean estáticos con aforos controlados para evitar concentraciones en las calles, pero cada Concello toma la decisión que crea más conveniente. Así, el gobierno ferrolano ha decidido que no habrá recepción real, ni reparto de caramelos y las carrozas no llevarán niños. Además, la comitiva discurrirá solo por las calles más amplias, partiendo a las cinco de la tarde de Caranza, para proseguir por Pardo Bazán (cerca del colegio La Salle) y finalizar frente al teatro Jofre, donde los Reyes Magos saldrán a saludar en el balcón del emblemático edificio escénico.





El séquito real estará integrado por ocho carrozas, agrupaciones musicales y de baile y grupos de animación. Para garantizar la seguridad también colaborarán miembros de la Policía Local, Protección Civil y Bomberos y se dispondrá de una ambulancia.





1. Sin cabalgata en Fene

El Concello fenés decidió seguir las recomendaciones de la Xunta y canceló la tradicional Cabalgata. No obstante, se mantendrá la recepción de los Reyes Magos en la Plaza del alcalde Ramón José Souto González. “Fene acordou organizar desta vez un acto no que os nenos e nenas poderán fotografarse coas SSMM, mantendo as distancias, e depositando a súa carta na caixa de correo real instalada para tal ocasión”, explican desde el consitorio fenés. Para controlar la capacidad y facilitar la participación, desde la Concellería de Cultura se elaboró un protocolo de inscripción y reglamento de acceso a la carpa. Así, habrá cuatro turnos: Pajes Reales, a las 12:00 horas; Melchor, a las 17:00 h; Gaspar, a las 18:00 h.; y Baltasar, a las 19:00 h. En cada tanda participarán un máximo de 20 personas. (grupos familiares formados por un máximo de 5 personas: 2 adultas y 3 niños).





2. Pendientes de la lluvia matinal en Neda

Al igual que ocurriera con la llegada de Papá Noel en Neda los Reyes Magos procurarán hacer un recorrido más amplio de lo habitual para evitar desplazamientos y que los niños puedan ver a Sus Majestades sin prácticamente moverse de sus casas. El itinerario arrancará a las diez de la mañana, con parada para comer y retomar la ruta por la tarde. En caso de que llueva con fuerza como está previsto por la mañana, la comitiva hará el desfile completo por la tarde. El Concello informa en sus redes sociales del recorrido detallado del séquito real. Por la dimensión de las carrozas no se podrá cubrir esta vez la totalidad del territorio, aunque se aproxime.





3. Más larga en As Pontes

En As Pontes también mantienen el desfile, que recorrerá una veintena de calles de la villa para evitar aglomeraciones, duplicando así el número de vías por las que solía discurrir el séquito real, “evitando as vías máis estreitas e apostando polas avenidas máis amplas e con maior densidade de poboación”, como apuntan. La Cabalgata partirá a las seis de la tarde de la calle Blanco Amor (Casilla).





4. Cambios en Cabanas

El CCRD San Martín de Cabanas, recuerda a sus socios que este año los Reyes no harán parada en la entidad, como es costumbre, “só saudarán e entregarán aos máis pequenos unha bolsa de caramelos, pero sen baixar do camión”, señalan. Así, se han visto obligados a cancelar las actividades paralelas como las de mañana. La comitiva no hará parada en las diferentes sociedades y solo entregará caramelos a los niños que salgan de sus casas. La comitiva partirá a las 16.30 de Maderas e Transportes Regueiro (Campolongo), para proseguir hacia la playa de A Magdalena, Concello, Lavandeira, Laraxe, San Martiño y regreso al punto de partida.





5. Desfile en Ares

En Ares mantienen la cabalgata, que partirá a las 16.30 horas de la Praza do Pedregal de Redes, desde donde se iniciará un desfile por todas las parroquias hasta llegar a la biblioteca municipal, en la que habrá una recepción real.





6. Recepción en Mañón

En Mañón Sus Majestades llegarán al puerto de O Barqueiro a las 17.00 horas. Seguidamente habrá una recepción en el CSM.





7. Cabalgata en Mugardos

También la villa mugardesa mantiene la tradicional cabalgata, que se trasladará al pabellón de O Cristo en caso de lluvia. Las carrozas partirán de la Avenida de Galicia acompañadas de música y animación desde primera hora de esta tarde.





8. Los Reyes envían sus mensajes a los confinados en Valdoviño

Los Reyes de Oriente visitan Valdoviño, donde debieron modificar su agenda por las restricciones, llegando a la Casa del Concello a las 18.00 horas para iniciar un breve recorrido hasta la Casa de la Cultura, donde saludarán a los más pequeños, que deberán acceder de uno a uno y con todas las precauciones. Los niños del municipio que pasen esta jornada confinados también recibirán una carta de Sus Majestades.





9. Encuentro en Cedeira

Los Reyes Magos enviaron una carta a los niños de Cedeira para informarles que debido a la progresión de la pandemia no habría cabalgata para minimizar riesgos de contagio. Lo que sí habrá es una recepción en el Auditorio a partir de las 16.00 horas. El Concello organizó un sistema de cita previa para evitar aglomeraciones.





10. Visita en el Pazo naronés

Narón no programó este año Cabalgata de Reyes y desde un primer momento se apostó por la recepción. Así, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 21.00 horas, previa reserva en el 981 102 897.





11. Ortigueira con desfile

La villa ortegana, por motivos de seguridad, prescinde este año de la recepción real para evitar aglomeraciones. Sus Majestades solo harán un recorrido por las calles con sus carrozas, que dará comienzo a as 18.30 horas.





12. Encuentro en Cariño

No habrá cabalgata en Cariño. En cambio, la Casa del Concello acoge una recepción con accesos ya reservados entre las 16.30 y las 20.30 horas, donde Los Reyes atenderán las peticiones de los niños.





13. San Sadurniño

El consistorio suspendió la fiesta de Reyes pero mantiene la recepción, a las 17.00 horas en la plaza del antiguo Concello.





Los gobiernos municipales de la comarca coinciden al pedir a sus vecinos que, ante todo, prime la ilusión pero también la precaución durante toda la jornada.