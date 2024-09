Vicente Sueiras: "Aquí se persigue hacer frente al estrés, buscamos mejorar la salud de forma integral"

Vicente Sueiras es un vecino de Neda que lleva años, muchos, pensando en una idea de negocio, un sueño que ahora se hace realidad con la apertura de Espazo Serenidade, que se inaugura este sábado en la céntrica avenida Alxeciras. Lo hace de mano de su socia, también nedense, Gloria Pita. Estos dos profesionales, que tienen una larga trayectoria profesional vinculada al mundo del deporte, apuestan ahora por darle un giro a sus vidas y ofrecer un servicio diferente, que destaca por un trato muy riguroso, cercano e individualizado.



Vicente, por su parte, tiene otro negocio muy consolidado, el gimnasio Beni Gym, en la carretera de Castela, mientras que Gloria fue alumna suya y, tras formarse como monitora de pilates, es hoy una experta muy reconocida en la zona y con una larga experiencia también. Juntos esperan dar forma a este centro ubicado en “nosa casa”, en Neda, donde confían en poder “sanar” a sus clientes contribuyendo a reducir sus niveles de estrés aplicando las técnicas del Mindfulness.



Grupos reducidos



No han abierto las puertas de su nuevo negocio todavía y ya cuentan con un número de clientes destacado, aseguran. “Nas dúas semanas que levamos montando o centro xa se teñen anotado 35 persoas e temos reservas de novas matrículas para o vindeiro mes de outubro”, afirma el empresario nedense, quien se muestra muy ilusionado con la acogida que está teniendo el nuevo espacio. Valora que “o boca a boca está a funcionar moi ben, non nos podemos queixar”, subraya.



El centro abrirá de lunes a jueves en horario de mañana y tarde, de 08.00 a 13.00 y de 17.00 a 22.00 horas. El resto de días los dedicarán para las clases de iniciación. Explica Vicente que todas las personas que se inscriban en el centro deberán recibir unas instrucciones previas, unas clases de iniciación en su técnica. “Xa sexa unha, cinco ou dez sesións, as que sexan necesarias antes de facer un traballo en conxunto”, explica. Os grupos en Espazo Serenidade serán reducidos, limitados a siete personas como máximo, como precisa el empresario, quien insiste en la importancia de realizar un trabajo de calidad y totalmente personalizado, de ahí que no incluyan a más integrantes.

Novedad en la zona



“O monitor vaise sentar antes de iniciar as clases con cada alumno porque é necesario coñecer a súa vida, as súas inquedanzas e os seus problemas, se os hai. Así comeza o proceso, logo pasamos ás sesións individualizadas e despois xa ás aulas”, explica Vicente Sueiras.



En Espazo Serenidade se impartirán clases de pilates clásico, pero también de pilates consciente, que se centra en las técnicas de la disciplina. “Isto é unha novidade na zona, xa que se mistura a práctica do pilates baseándose no Mindfulness”, asevera Vicente, quien añade que también se impartirán clases exclusivas de Mindfulness, una técnica en la que lleva años especializándose y que ya venía impartiendo en el centro Beni Gym. Asegura que sus beneficios son numerosos para quien la practica porque “axuda na xestión do estrés, baixando os seus niveles”.



El centro también ofrece clases privadas, totalmente individualizadas y personalizadas, si así se desea. Asimismo, organizarán talleres y seguirán gestionando salidas por el entorno durante todo el año.

Sostiene Vicente Sueiras que el perfil de cliente que tienen es el de una persona de 45 años en adelante que presenta diversas patologías como artrosis, artritis, fibromialgia o problemas varios, y lo que buscan es mejorar a través de esta técnica. El Mindfulness, ahonda el empresario, trata de llegar a esa zona del cerebro que se centra en nuestros pensamientos recurrentes, intentando suspender por un momento ese diálogo interno.



Se trata, en palabras de Vicente “da mellor ferramenta para loitar contra a lacra deste século, que é o estrés, que se sabe que produce moitas enfermidades e trastornos de saúde”.



La ubicación del centro también es ideal, como valora asimismo Sueiras, enumerando que “estamos a un paso da autopista e, detrás do centro, temos un entorno natural marabilloso no que podemos saír ao exterior a facer as nosas actividades”.