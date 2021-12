Vicente Araguas ejerce de cicerone en una ruta literaria por localizaciones de Neda

El escritor nedense Vicente Araguas se mostraba ayer, minutos antes de iniciar el recorrido literario por la villa que lo vio nacer y de la es destacado Hijo Predilecto, muy contento por el interés que la ruta había despertado entre la población. “Esgotáronse as prazas previstas, así que imos tentar que a xente goce co percorrido e as paradas que imos facer”, manifestaba Araguas.



El escritor afincado en Madrid ,pero que pasa largas temporadas en Neda, hubiera querido empezar el itinerario “no monte de Ancos, pero o tempo é moi xusto así que o deixaremos para outra vez”, dijo.



La comitiva inició la marcha, de una hora y media de duración, en la iglesia de San Nicolás, en pleno Camino Inglés y donde el párroco, Ramón Antonio, les abrió el templo para tal ocasión. “Non podiamos deixar pasar a ocasión de profundizar na figura de Diego de Esquío, fillo de Rodrigo de Esquío, que morrera na primeira Revolta Irmandiña”, explicó Araguas.



El recorrido llevó al grupo hacia el Muíño Furado donde se habló de la figura y obra de Fernando Sánchez Dragó que pasó algunos veranos en Neda, donde parece que se gestaron sus escritos sobre la Santa Compaña. El propio Araguas bromeaba con el hecho de que una de las paradas será frente a su casa, “xa que dalgún xeito eu tamén formo parte deste percorrido pola escrita da vila”.



El grupo, del que formaban parte, entre otros, rostros conocidos como Xaime Vello, también visitó el cementerio, donde se sucedieron las anécdotas y algún “cotillero”, como relató el propio Araguas. Xaquín Cerqueiras, Barriga Verde o Perete, fueron algunos e los nombres que se citaron ayer. Para finalizar Araguas leyó un poema del párroco Xosé Crecente Vega.



La acción, que cuenta con el respaldo del Concello y la Diputación, es una iniciativa de la Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, que pidió a Vicente Araguas su colaboración para dirigir una ruta que pocos mejor que el saben interpretar.