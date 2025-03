La vía rápida de detección de cáncer de endometrio atendió en 2024 a 288 mujeres en el Área Sanitaria

La vía rápida de detección de cáncer de endometrio atendió el año pasado a 288 mujeres en el Área Sanitaria de Ferrol. Ese es el dato que aportó ayer el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en el transcurso de su intervención en el marco de la Xornada pola Endometriose que organizó la asociación querENDO con motivo del día mundial de esta enfermedad que se celebró en el salón de actos del Campus Industrial.



Gómez Caamaño ratificó el compromiso del gobierno gallego por “seguir mellorando a atención que se lle presta ás mulleres que padecen esta doenza na comunidade”. Así, apuntó que la endometriosis afecta a aproximadamente el 10% de la población femenina en edad reproductiva de Galicia, lo que supone, en términos absolutos, una incidencia de 60.000.



Además, el conselleiro explicó que desde el año 2019 la Xunta dotó al área sanitaria de Ferrol de una consulta específica para esta enfermedad y que su servicio de Ginecología y Obstetricia registró un total de 1.461 consultas “coas que se garantiu unha atención especializada da doenza”.



“Necesidade real”

Para el conselleiro, según señaló en la inauguración de la jornada, estas cifras “reflicten unha necesidade real e unha resposta clara do sistema sanitario para atender as mulleres que padecen esta enfermidade”. Además, no escatimó palabras de agradecimiento para entidades de pacientes que, como querENDO, hacen un “traballo imprescindible” a la hora de dar visibilidad a la endometriosis.



Aunque recalcó que en los últimos tiempos se han producido avances muy importantes desde el punto de vista de la detección, el tratamiento y la sensibilización social e institucional, el conselleiro de Sanidade reiteró el compromiso de su departamento para “seguir mellorando a atención”. Para ello, explicó que es fundamental “axilizar os diagnósticos, potenciar a investigación e garantir que todas as mulleres con endometriose reciban a asistencia que merecen”.



Por último, Gómez Caamaño recordó que el Plan de Reprodución Humana Asistida que impulsa el gobierno autonómico ha hecho posible que, desde finales del año pasado, las mujeres con endometriosis puedan congelar sus ovocitos en el Servizo Galego de Saúde.