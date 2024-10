Veinte trabajadores se incorporarán con el nuevo contrato de Parques y Jardines en Ferrol

Cuando el actual gobierno local tomó posesión en junio de 2023 ya sabía que una de las “patatas calientes” que se iba a encontrar a su llegada a Armas sería la renovación del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines, que había vencido ya en 2017 y su prórroga estaba movilizando a los trabajadores, que protagonizaron numerosas protestas durante los últimos meses de la legislatura anterior.



“Cuando estaba Suárez, que quería apostar por la remunicipalización del servicio, ya hicimos aportaciones. Y también con el PSOE, que no pudo actualizar el pliego porque los trabajadores no estaban de acuerdo”, recordaba ayer el edil de Servizos, José Tomé, precisando que entonces estaban “en segunda fila”, pero con su llegada a la Alcaldía “le dimos prioridad pensando en la plantilla, incluso por delante del contrato de limpieza, que está vencido desde 2014”.



Ahora, con el nuevo pliego habiendo pasado la práctica totalidad de las fases de tramitación municipal, el concejal calcula que “a últimos de este año o el primer mes de 2025, estaremos trabajando ya con la nueva empresa”. Resta que llegue el texto a Xunta de Goberno Local, con la aportación de la documentación requerida, para que el órgano dé luz verde a la adjudicación del contrato de mantenimiento de Parques y Jardines casi ocho años después de su vencimiento en diciembre de 2017.

La negociación



Fueron siete reuniones las que mantuvo Tomé con el comité de empresa, que formuló varias aportaciones al pliego de condiciones en el que se basa el nuevo contrato. Un documento que, de forma excepcional —“no se acostumbra a hacer”, precisa el edil—, se entregó a los tres grupos de la oposición con compromiso de confidencialidad.



El PSOE enumeró las cuestiones que había ido detectando durante su mandato, mientras que Ferrol en Común también sumó otras aportaciones; pero no así el BNG que, según Tomé, ha sido el único grupo municipal que no les ha hecho llegar sus consideraciones al documento.

Reunión de Rey Varela y Tomé con el comité de empresa en julio de 2023 | Jorge Meis

“Aquí no se movió nada de la negociación sin hablar con el comité y solamente puedo estarles agradecido por su actitud. Nunca tuvieron un reproche para el gobierno anterior”, valoró Tomé, extendiendo su agradecimiento también a los “grupos que hicieron aportaciones y a los compañeros del equipo de gobierno que me echaron una mano; porque yo soy el concejal y me toca, pero ellos contribuyeron mucho en las reuniones en las que se negoció con la plantilla”, asevera, apuntando que la actualización salarial fue la cuestión prioritaria que se puso encima de la mesa y que el ejecutivo ha asumido como una reivindicación propia.

Plantilla y maquinaria



Además de esta cuestión que afecta directamente a los salarios de la plantilla, el nuevo pliego tiene otras novedades. La más importante es la incorporación de 20 nuevos trabajadores al servicio, puesto que hasta la fecha eran 29, siendo uno de ellos el encargado y otro el jefe de servicio, informa el concejal.



Asimismo, aplaude Tomé que al fin se solventen los problemas que había hasta ahora para sustituir al personal de baja, de libranza o de vacaciones, incluyendo una cláusula que les obliga a suplir a los trabajadores que no estén operativos para que el total de la plantilla siga trabajando. “Es un pliego que, económicamente, lleva una subida importante en mano de obra. Calculo que más del 80% del importe total”, añade.

En O Montón se han desarrollado talleres de empleo | Jorge Meis



En ese 20% restante se contempla también la renovación de la pequeña maquinaria que usan para el mantenimiento de zonas verdes, valorando José Tomé que “yo mismo, a veces, me quejaba en la oposición e incluso ahora de la calidad de algunos trabajos; pero cuando vas viendo la herramienta con la que están trabajando, incluso hay que quitarse el sombrero”.

Nuevos espacios



Finalmente, las condiciones para la empresa que resulte adjudicataria del servicio de Parques y Jardines incorporan ya las nuevas zonas verdes que han ido surgiendo desde 2017 y que no contaban con un mantenimiento pautado. “Antes existía, pero de forma confusa al no haber contrato, y se venían prorrogando; pero no se puede hacer toda la vida. De hecho, las últimas veces había que hacer un reconocimiento extrajudicial de crédito”, apunta.



El parque de O Montón, Ciudad Jardín y O Bertón se incorporan como nuevos espacios, pero también se deja un “porcentaje de ampliación” para los que puedan ir surgiendo. Uno de ellos, recuerda Tomé, el que resulte al finalizar las obras de la avenida de As Pías, o cuando termine la humanización contemplada en el ambicioso proyecto de “Abrir Ferrol al mar”.