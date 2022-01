Los Reyes no trajeron a los ferrolanos un contrato para parques y jardines

La ciudad de Ferrol estuvo decorada estas Navidades no solo por iluminación propia de las fiestas, árboles o coloridas arcadas; las pancartas de protesta acompañaron en diferentes puntos de la urbe a estos adornos para dejar ver la situación que vive el servicio de mantenimiento de zonas verdes de Ferrol –parques y jardines– .



Los trabajadores de la empresa que se encarga de este servicio –San José-El Ejidillo– pusieron en marcha en los últimos meses del año pasado esta campaña de protesta y colocación de pancartas por distintos puntos con el fin de hacerse oír en el Concello y poder, por fin, en 2022, zanjar una situación que se remonta a hace cuatro años, cuando venció la última prórroga.



Desde ese momento, se han ido sucediendo pleno tras pleno las convalidaciones de facturas y los anuncios de una próxima licitación del contrato que no acaba de llegar. Mientras, la situación de los trabajadores ha empeorado y las mejoras laborales se ven entorpecidas por la falta de un contrato en vigor del Concello con la empresa. Una de las pancartas que luce en la plaza de Armas es clara en los deseos de los trabajadores, ya que reza: “O pliego: a solución dos xardineiros”.



La empresa San José-El Ejidillo se encarga de este servicio municipal desde el año 2008 y desde entonces las zonas verdes de la ciudad han ido experimentando cambios y ampliándose, por lo que es necesario que la nueva contratación incluya ya otros espacios. Por ello, se contrató en su momento una revisión y actualización del contrato, con la inclusión de nuevos espacios como O Bertón, O Boial o la zona del Montón, que no forman parte ahora del contrato vencido.



En el último pleno del año se volvió a poner sobre la mesa la falta de contrato del servicio, al llevarse a aprobación facturas de la empresa por las actuaciones ejecutadas. En él, la oposición recordó el “limbo” en el que se encuentra este servicio y también el de recogida de basura y limpieza, dos de los más importantes contratos del Concello y ambos sin licitación en vigor.



Los grupos municipales subrayaron que se ha alcanzado un acuerdo entre la empresa y los trabajadores para el convenio colectivo, sin embargo, sigue sin licitarse el contrato.



En la sesión plenaria se recordó que hay unos trabajadores con demandas de acuerdo alcanzados con la empresa y publicados mientras “a administración local segue a mirar para outro lado”.



Desde el grupo popular, tanto en el pleno como en anteriores ocasiones, se incidió, además, en el deterioro que está sufriendo el servicio, con condiciones del personal no actualziadas o espacios verdes que deberían tener, como se indica en el contrato original, un determinado número de actuaciones a lo largo del año y que no se cumplen.



Del nuevo pliego del contrato de mantenimiento de parques y jardines se ha anunaciado en varias ocasiones que está listo, por lo que este podría ser el año de la regularización del servicio.