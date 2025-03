Los vehículos ya vuelven a circular entre Porta Nova y A Trincheira

El primer tramo de la renovada avenida de As Pías, que comprende las rotondas de A Trincheira y la calle Nueva de Caranza, así como la unión entre ambas y la conexión de la segunda con la plaza de Porta Nova, ya se encuentra operativa. Si bien este tramo había sido habilitado durante los festejos navideños para rebajar el creciente flujo de tráfico, no fue hasta esta mañana que se abrió a la circulación de forma oficial.



Ya desde ayer lunes los vecinos de la zona pudieron ver numerosos operarios ultimando los detalles para la reapertura, que tuvo lugar a media mañana. Así, el acto de inauguración contó con la presencia del delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación, Valentín González; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey; y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, entre otras autoridades, así como representantes vecinales, castrenses, policiales y de las empresas responsables de los trabajos.

El nudo de A Trincheira ahora es ya una glorieta | Jorge Meis



Como se señaló durante la última reunión técnica del proyecto, a esta primera fase seguirá una segunda antes de Semana Santa –Rey Varela puso como fecha aproximada el 11 de abril–, que contempla el tramo desde la glorieta de A Trincheira hasta la rotonda que conecta Caranza y O Bertón. El último trecho, más reducido y que abarca únicamente el segmento de As Pías parejo a los campos de fútbol de A Gándara, todavía no tiene una fecha de inauguración –se espera que esté operativo antes de verano–. Eso sí, ayer se confirmó que, si bien la actuación no llegará hasta el puente, se realizarán “trabajos de adecuación” en el firme antiguo “para que se note” la intervención desde este acceso a la ciudad naval.

“Conquistar o futuro”



El acto de inauguración se celebró en la intersección con la rotonda de A Trincheira, prácticamente en el mismo punto en el que, meses atrás, se realizó la ceremonia de apertura de esta primera infraestructura. De este modo, la cita comenzó con la proyección de un vídeo en el que se repasó la evolución del proyecto y se destacaron sus cifras más significativas, como la inversión global del mismo –once millones de euros– o la extensión de la intervención –1,1 kilómetros divididos en dos tramos, siendo el habilitado ayer de 600 metros–.



Tras la proyección, tomó la palabra el alcalde, José Manuel Rey, que incidió en la complejidad y el impacto en el día a día de los vecinos que tienen esta clase de intervenciones, incidiendo además en el trabajo realizado para “reducir” las molestias ocasionadas a los residentes. “Creo que as reunións de coordinación que establecemos funcionaron razoablemente ben para ir paliando esas dificultades”, aseveró Rey Varela, al tiempo que celebraba “o resultado” de estos encuentros.

Humanización del tramo más cercano a la plaza de Porta Nova | Jorge Meis



Por último, el regidor puso en valor el trabajo conjunto de las diferentes administraciones implicadas, afirmando que los barrios de Caranza, Esteiro y Ultramar “xa son outros” respecto al inicio de los trabajos. “É un antes e un despois para unha cidade que o que quere é conquistar o futuro”, sentenció el alcalde.



Por su parte, la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, apuntó que este proyecto se encuentra “na liña do que teñen que ser as cidades do futuro”, aseverando que no solo “transforma espazos”, sino que también tiene un impacto positivo en la vida de los vecinos. De igual modo, Aneiros incidió en el carácter integrador entre los barrios afectados que tiene la actuación, así como su vocación accesible.

Colaboración



De igual modo se expresó el presidente de la Diputación, Valentín González, que aprovechó su intervención para destacar las diferentes intervenciones que el Gobierno central está realizando en los accesos de Ferrol, A Coruña y Santiago. “Esta era unha avenida que levaba soñando con cambios dende hai 25 anos”, afirmó González Formoso, apuntando que el proyecto supone una oportunidad de futuro para aquellos barrios que más la necesitaban, como Recimil o Caranza.



Asimismo, el responsable provincial incidió también en la importancia de la colaboración entre administraciones para que salgan adelante esta clase de propuestas, señalando que, a este respecto, Ferrol y su comarca eran “un exemplo” de esta cooperación “independentemente do partido político que as goberne”.

La rotonda de conexión entre Caranza y O Bertón, todavía en construcción | D. Alexandre y J. Meis



El último en tomar la palabra fue el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, que afirmó que el Ejecutivo central está cumpliendo “unha demanda histórica” de los vecinos. El objetivo del proyecto, apuntó, es “facer un Ferrol mellor, unha cidade máis accesible e, sobre todo, mellor comunicada, eliminando barreiras para comunicar os barrios de Caranza e O Bertón”. En este sentido, Blanco recordó que la intervención está enmarcada en el Programa de integración de la Red de Carreteras del Estado, que a su vez forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.



Del mismo modo, el delegado cifró en 5.000 millones de euros las inversiones de la administración central en Ferrol, aseverando que “estamos actuando en todas as frontes, o naval, as infraestruturas, no patrimonio histórico e no turismo” –en referencia al programa de fragatas F-110 y la reforma del castillo de San Felipe, entre otras–.

Otras cuestiones



Aprovechando la presencia del delegado del Gobierno en el acto, se le cuestionó sobre otra gran actuación del Ministerio de Transportes en la comarca: el ‘bypass’ ferroviario de Betanzos. A este respecto, Pedro Blanco recordó que el estudio informativo de la actuación estaba “moi avanzado”, pero todavía sin concluir, señalando que, una vez termine la redacción, se hará una presentación del mismo, aunque sin dar fechas concretas.



Por último, el representante del Ejecutivo central también hizo referencia a la orden de ejecución del futuro Buque de Aprovisionamiento en Combate (BAC), todavía pendiente de firma. De este modo, tampoco ofreció un horizonte temporal para la rúbrica, pero se mostró convencido de que “pronto” se darán noticias sobre este esperado contrato para Navantia Ferrol.