Vecinos de Ultramar denuncian problemas de movilidad por obras en Sánchez Calviño

Las obras en la vía pública son un mal necesario, una molestia para los vecinos que las viven pero al mismo tiempo un alivio una vez solventan el problema que las motivaba. No obstante, hay ocasiones en las que estos trabajos se suman a otras coyunturas de las zonas en las que se están ejecutando, como es el caso de las labores en marcha en la intersección de la calle Sánchez Calviño con Nova de Caranza.



Y es que, como denunció ayer un ferrolano con sus padres nonagenarios viviendo en este punto –concretamente en la última manzana del vial–, la mencionada intervención, situada a las puertas de un concesionario, evitan el acceso al paso de peatones sin tener que invadir la calzada, mientras que para cruzar en perpendicular, es decir, en dirección a la carretera de Castilla, ni tan siquiera hay una comunicación para los viandantes.

La obra supone tener que invadir la calzada para cruzar al otro lado de Sánchez Calviño | D.A.



A estos se une, como apuntan tanto el denunciante como otros vecinos consultados, otros dos factores: por un lado, la última modificación del PXOM, que hizo ese tramo de doble dirección, lo que aumentó notablemente el tráfico en el mismo; y, por otro, que la acera en esa intersección –al margen de la adaptación que se ha hecho por la reforma de As Pías– carece de rampa, lo que supone un riesgo para los vecinos más mayores, además de toda una barrera arquitectónica para las personas con movilidad reducida. Cabe señalar que, ya desde el anterior mandato, el Concello tiene la previsión de reformar la calle Nueva, junto a su conexión con Manuel Belando, lo que afectaría a estos accesos, aunque de momento sigue sin existir un cronograma de actuaciones.



Por otra parte, desde la Asociación de Vecinos de Ultramar se señaló que no se han recibido quejas concretas sobre la inexistencia de un paso de peatones en dicho punto, pero sí en muchos otros lugares del barrio. “Es verdad que ahí las aceras son muy anchas, hay contenedores y no hay paso de cebra, aunque tenemos muchos sitios así”, lamenta la presidenta de la entidad, Natalia Ares, anticipando que solicitarán al Concello que “arregle muchas cosas” en el entorno de As Pías, incluido el pintado de más de estos puntos para cruzar la carretera.



A este respecto, Ares apuntó que muchas de estas intervenciones ya están pedidas, pero que es un proceso largo.