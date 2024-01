Los vecinos de As Pontes vuelven a tomar las calles ante el silencio de las administraciones

As Pontes no se resigna y, ante el silencio de las administraciones central y autonómica sobre el futuro económico e industrial de la villa, la población volvió tomar las calles para expresar su malestar por esta incertidumbre. Así, exactamente dos meses después de la jornada de huelga general convocada por la CIG en la localidad, la central nacionalista convocó una nueva concentración, en esta ocasión en la Praza do Carme, para exigir “garantías de reindustrialización e emprego”.



La acción reivindicativa, en la que tomaron parte varios centenares de vecinos, contó con la presencia de los secretarios nacional y comarcal de la CIG, Paulo Carril y Manel Grandal, respectivamente, entre otros dirigentes. De este modo, Grandal denunció poco antes de la protesta “unha ofensiva para tratar de ocultar o éxito da folga de anuncios na prensa”, pero lamentando que “aínda non hai nada concreto”. Respecto al compromiso de celebrar una nueva Mesa de As Pontes, el secretario comarcal afeó que la Xunta –”que é a responsable de Industria”– nunca la convocó. En este sentido, el dirigente sindical señaló que el objetivo de la concentración no era otro que “seguir denunciando a situación das Pontes, a indefinición que existe”, censurando que “unha vila e unha comarca non pode vivir do conto e esa comisión é na que se teñen que definir os proxectos, facer un seguimento deles, orzamentos, prazos, etcétera”.

Sumisión absoluta



Durante su comparecencia, Grandal se mostró muy crítico con las administraciones central y autonómica, a las que acusó de adoptar una “sumisión absoluta” ante Endesa, la cual, aseveró, era quien marcaba los tiempos en todo el proceso.



“As Pontes está sufrindo unha sangría constante” de empresas que cierran, lamentó el secretario, poniendo como ejemplo la situación de la plantilla de Einsa Print. De igual forma, Manel Grandal censuró que, si bien se produjo la repotenciación de la capacidad de la central para otros proyectos, la evacuación del nudo de la villa sigue siendo nula y, por tanto, no se pueden realizar los concursos de Transición Justa.