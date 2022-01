Una vecina de Ferrol, detenida tras una persecución nocturna a alta velocidad por las calles de Vigo

Una vecina de Ferrol de 44 años fue detenida junto a un joven de Vigo de 18 años pasada la medianoche del miércoles tras protagonizar un intento de huida de la Policía a alta velocidad por las calles de la ciudad olívica. Así lo relató ayer la Policía Nacional por medio de un comunicado de prensa en el que señala que la conductora carecía de permiso de circulación y que el turismo no tenía ni seguro ni la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en regla.



El incidente, según detallaron ayer las Fuerzas de Seguridad, tuvo lugar pasadas las 00.20 horas en un punto cercano a la intersección de la avenida Ricardo Mella con la calle Caramuxo. Una patrulla de la Policía Local vio como un turismo accedía a la primera vía desde el mencionado cruce a alta velocidad, por lo que se inició un seguimiento “discreto” de este mientras solicitaban información del vehículo.



En el momento en el que se confirmó a los agentes que el vehículo carecía de ITV y seguro y que su titular no tenía el permiso de conducción en regla, estos activaron los dispositivos acústicos y luminosos del coche patrulla para indicar a la conductora que se detuviese. Sin embargo, lejos de obedecer, la mujer comenzó a acelerar “en dirección a la carretera de Camposancos con clara intención de evitar ser

interceptada”.



La persecución, apuntó la Policía, continuó por el vial en dirección al barrio de Navia, paralelo al polígono industrial de Caramuxo. En su huida, destacan las autoridades en el informe, la conductora llegó a alcanzar los 140 kilómetros por hora en tramos limitados a 50, “adelantando a múltiples vehículos rebasando para ello la línea longitudinal continua”, muchos de los cuales, que circulaban en dirección contraria, tuvieron que “realizar maniobras evasivas para evitar colisionar”.



Al poco de comenzar la persecución y tras dar el aviso a otras unidades, se unió a la misma un vehículo de la Policía Nacional, que trató de interceptar a los fugados bloqueándoles el paso. La conductora, no obstante, logró esquivar en el último momento el coche patrulla sin apenas aminorar la velocidad, continuando su escape, primero por el mencionado barrio de Navia –donde atravesó varias rotondas en dirección contraria– y, más adelante, hacia el polígono empresarial.



Llegados a este punto, la Policía Local logró alcanzar el vehículo de la ferrolana, embistiéndolo por detrás y obligándolo a salir de la vía, quedando encajado en un pequeño terraplén. La frenética historia, sin embargo, no terminó ahí, pues conductora y acompañante, lejos de aceptar que habían sido atrapados, trataron de escapar del lugar a la carrera. Desafortunadamente para ellos, los agentes de la Policía Local lograron interceptarlos apenas unos minutos más tarde y, pese a oponer una fuerte resistencia, finalmente fueron detenidos y acusados de un delito contra la seguridad vial.