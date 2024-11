Los vascos Ezezez terminan la primera incursión en Galicia en la Sala Ruido

La banda Ezezez será la protagonista de la fiesta que vienen a formar en la Sala Ruido esta noche de sábado, a partir de las 22.00 horas. Sus conciertos se caracterizan precisamente por la energía que transmiten al público en sus directos, cuyo sonido bebe de influencias como pueden ser Parquet Courts, Viagra Boys o Idles, y en ocasiones definen su música como “punk liberado de estigmas”.



El origen del grupo parte del proyecto personal del cantante, Unai Madariaga, que compuso un disco con la producción de Eneko Ajangiz, el guitarrista. Álvaro Olaetxea se unió con su percusión a esta formación y, cuando entró Mikel Irigoyen, el bajista, empezaron a llamarse Ezezez y a componer entre los cuatro.

“Necesitábamos un nombre de banda”, avanzó el batería, ya que la anterior denominación, que era Unaiunaiunai, otorgaba un evidente protagonismo, que no deseaban, a uno de los integrantes. Siguiendo la misma línea, eligieron el nombre de Ezezez, que significa “nonono”, que surgió como respuesta a alguna de las propuestas de alguien.



Su primer disco, “When I Think Something is Funny, I Smile” vio la luz en octubre de 2022 y con el lanzamiento del segundo, “Katuzaldia”, en noviembre de 2023, marcan un ritmo con el que prevén sacar el tercero este año. La actuación de la Ruido promete diversión sin fronteras “aunque no entiendas una palabra”, según indicó Álvaro Olaetxea, dado que el último disco está íntegramente compuesto de temas en euskera.



Así, en cuanto a estas letras, “hay temas que hablan del sentimiento de comunidad y otros son historias”, algunas de ellas con grandes dosis de surrealismo, según indicó el batería. En concreto, el texto de la canción titulada “Dariokdio” está basado en un poema de Sandro Penna, “que habla de cuando un tipo confundió a su mujer con un sombrero”, ejemplificó el músico.



Se trata de un proyecto en el que sus miembros se valen asuntos con actualidad, propios de su generación, que en muchas ocasiones se abordan desde un punto de vista irónico. Álvaro Olaetxea animó a todo ferrolterrano a “que escuche la música sin prejuicio y que la disfrute”, proponiendo que se aprovechen los conciertos si sienten la llamada. El artista también toca en el grupo de heavy psych que ya acumula 25 años de trayectoria, Capsula, que la semana pasada presentó su último disco en A Coruña.



Esta es la primera vez que los músicos de Ezezez vienen como banda a Galicia, y subirán al escenario de la Sala Ruido al día siguiente de tocar en Vigo y el anterior en Oviedo, por lo que esperan aprovechar el domingo “para darnos un paseo y conocer un poco la ciudad”, apuntó.