“Valentina”, de Chelo Loureiro, llegará el próximo 22 de marzo a las salas de cine francesas

La película “Valentina”, su ópera prima como directora, continúa dando grandes alegrías a la productora Chelo Loureiro casi un año después de haber ganado el Goya al mejor largometraje de animación. La ferrolana, fundadora de Abano Producións, expresaba ayer su satisfacción tras recibir la confirmación de que su proyecto será estrenado el próximo 22 de marzo en los cines franceses.



Lo hará además con un “reparto maravilloso” en el doblaje de las voces de los diferentes personajes de esta película protagonizada por una niña con síndrome de Down que sueña con ser trapecista. Y es que, tal y como destaca Loureiro, será la reconocida actriz gala Laetitia Casta la que interpreta a través de su voz a dos de las protagonistas, Mamá e Raíña. La cantante Françoise Markun aporta la voz de la abuela y la pequeña Jeanne Métivier, una niña con síndrome de Down, a la propia Valentina. “As veces os soños cúmprense”, destacaba ayer la reconocida productora ferrolana Chelo Loureiro a través de sus redes sociales.



Ya en declaraciones a este periódico, incidió en el orgullo que tanto para ella, a nivel personal, como para su empresa, supone el hecho de que Valentina llegue a los salas de cine francesas. “As películas, a nivel internacional, é moi difícil que cheguen aos cines de calquera país. Para estrear unha película fai falta unha dobraxe, que por exemplo no caso de ‘Valentina’ era moi complicada porque, entre outras cousas, ten moitas cancións, polo que require actores de dobraxe que sexan ao mesmo tempo cantantes”, comenta. “Creo que fixeron unha aposta moi grande porque o custe de facer esa dobraxe é alta e sobre todo porque elixiron un casting fantástico”, añade.



Orgullo



“Para min é un orgullo inmenso que estreen a película en Francia, porque quere dicir que lle viron un potencial á película, se non, non o farían; e tanto para min como para a miña empresa é tamén importante poder inclúir no currículo que as nosas películas estréanse tamén fóra de España”, concluye.



Pero antes de esta especial cita, a Chelo Loureiro le aguarda otro importante evento, la gala de los Goya del próximo 11 de febrero a la que, una vez más, concurre entre los nominados a mejor película de animación, en este caso como parte de la producción, a través de Abano, del film “Unicorn Wars” dirigido por Alberto Vázquez. La cita opta también a la mejor canción original.