Valentín González: “a estabilidade política é o gran investimento de Ferrol”

El secretario xeral de PSdeG, Valentín González Formoso, apostó ayer en Ferrol por una continuidad y estabilidad política, apuntando que es “o gran investimento para a cidade de Ferrol”. El también presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes aseguró que la ciudad naval “necesita dez anos de estabilidade para instaurar un proxecto de cidade” y recuperar “ o orgullo” que, indicó, “lle da o modelo urbano de Ángel Mato, que non pode depender dunha única lexislatura”.



Estas declaraciones de apoyo al alcalde ferrolano fueron parte de las “Conversas no Parador” que ayer se celebraron organizadas por el Club de Prensa de Ferrol y en las que el secretario xeral de los socialistas gallegos hizo un repaso por la situación económica e industrial de la comarca, así como por las necesidades en materia de infraestructuras, denunciando, además, cortapisas del presidente de la Xunta, Alberto Núlez Feijóo, al que calificó como “o do non”.



Se refirió así a la postura del presidente autonómico en cuestiones como el reparto de fondos de la UE, la reforma laboral o el acuerdo de las pensiones, y frente a esto contrapuso el trabajo socialista de “política construtiva”.









Desarrollo





González Formoso se refirió a sectores como el eólico, defendiendo su necesidad “como pulo de desenvolvemento” en Galicia, pero apostó por frenar a quienes “veñan coa idea de que isto é un territorio berebere onde se poden instalar campos petrolíferos sen mirar pola poboación”.



A este respecto, afeó a la Xunta que “prefira quedar ben nun pleno e informar negativamente de tódolos parques eólicos antes de sentarse nunha mesa e escoller os que aporten valor de país, sexan respectuosos cos propietarios forestais e entendan que unha granxa ten valor estratéxico e non se pode arruinar cunha liña de alta tensión”.



González Formoso defendió la riqueza energética de la comunidad, apuntando que “temos auga e vento, e a solución chámase hidróxeno”. La eólica marina sería otra de las apuestas del socialista, en la que recordó la postura en defensa de esta fuente por parte del alcalde de Ferrol.



El presidente de la Diputación se refirió al gobierno gallego acusándolo de que “furta o desenvolvemento industrial de Galicia por non meterse no problema”, y puso como ejemplo la gestión del regidor de Ferrol, Ángel Mato, gracias al cual “aquí fálase de hidróxeno, de offshore e dunha alternativa enerxética responsable”.



Valentín González también aludió en su intervención a la innovación y planteó la necesidad de un acuerdo de I+D y Ciencia, como eje para “aproveitar o potencial de desenvolvemento de Galicia”, así como la transferencia de conocimiento desde las tres universidades gallegas.