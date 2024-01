La Valedora insta a Sanidade a atender a menores extranjeros tras la queja de Cáritas Ferrol

La Valedora do Pobo ha atendido la queja presentada por Cáritas de Mondoñedo-Ferrol contra la jefatura provincial de la Consellería de Sanidade de A Coruña por la negación sistemática de la expedición de la tarjeta sanitaria a menores extranjeros que viven en Galicia cuando llevan aquí menos de tres meses, al considerarse que es una “estancia” y no una “residencia”. La protesta elevada por la organización se refiere en especial a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, a quienes, explican en un comunicado, se les niega la atención sanitaria mediante una interpretación de las leyes, en particular del Real Decreto-Ley 7/2018 sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud, que Cáritas rechaza. Alega que precisamente ese decreto garantiza el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria “a todas as persoas que se atopen no estado español, independentemente do tempo que leven, e de xeito especial se se atopan en situación de vulnerabilidade”.



La Valedora do Pobo advierte a la Consellería de Sanidade de que no se debe negar la cobertura sanitaria, que está amparada por la ley incluso en estancias temporales. “Non estamos diante de situacións que comprometan o sistema nin que se faga mal uso do mesmo, senón ante unha posible negación de asistencia sanitaria a persoas en situación vulnerable, especialmente mulleres e nenos, que non poden acreditar atoparse en España dende hai máis de 90 días pero que si se atopan en condicións sociais precarias e sen recursos para facer fronte aos gastos sanitarios que precisan”.



Marta Pazo, secretaria general de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol, valoró la resolución de la Valedora, María Dolores Fernández Galiño, como “un gran paso para instar ás administracións, e neste caso, á Consellería de Sanidade, a que actúe como garante de dereitos de todas as persoas”.



Esta delegación de Cáritas acompaña anualmente a más de 4.000 personas en el acceso a sus derechos, de los que el 45% son personas migrantes y algo más del 25%, menores de edad.