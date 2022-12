Los usuarios tachan de“inocentada” el funcionamiento del transporte público

Con consignas como “Monbus culpable, a Xunta responsable” o “Transporte público de calidade” y ataviados con gorros de Papá Noel amarillos y monigotes que recordaban la jornada de los Santos Inocentes, integrantes de la Plataforma por un Transporte Digno en Ferrolterra iniciaron en la estación de autobuses un recorrido reivindicativo para denunciar la carencia de un servicio público de calidad.



Representantes de entidades, partidos políticos como BNG o FeC y usuarios particulares participaron en esta manifestación con la que se quiso recordar los resultados de las encuestas entre los usuarios del bus –un 96% de insatisfechos– que reflejan carencias como la falta de líneas y frecuencias que coincidan con los horarios de trabajadores y estudiantes o la falta de calidad en el servicio, la saturación en los buses o la necesidad de esperar refuerzos, lo que demora el viaje



A través de la lectura de un comunicado en la propia estación de autobuses de Ferrol, los representantes de la Plataforma llamaron la atención sobre los “oídos xordos” de la Xunta ante las quejas e incidencias acumuladas a diario, negando, explican “o deterioro do transporte público na nosa comarca, que non se adapta ás necesidades”. Culpan específicamente a la UTE de la que forma parte mayoritariamente Monbus, a la Xunta por no hacer nada al respecto y al Concello por su escasa implicación con las demandas ciudadanas. Por eso cada una de las partes fue obsequiada con un monigote.



Reclaman así soluciones y acusan de “lavado de cara” a la Xunta por anunciar medidas como una segunda línea de investigación para “verificar” el buen funcionamiento del servicio y “a súa alta calidade”, mientras sigue acumulando quejas cada día de quienes hacen uso habitualmente del bus, especialmente entre Ferrol y A Coruña pero también a Santiago y entre municipios de la comarca. La gratuidad y las bonificaciones hace, además, que las plazas no estén garantizadas y se deba acudir con mucha antelación a la estación.