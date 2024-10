Urbanismo aborda con los vecinos de Ferrol Vello las ayudas de eficiencia energética

El pasado mes de septiembre, el Concello abrió el plazo de presentación de solicitudes de la nueva línea de ayudas para la rehabilitación de inmuebles en los barrios de Esteiro y Ferrol Vello, A Magdalena, A Graña y Recimil. Al estar vinculadas a los fondos Next Generation, estas subvenciones fueron las primeras centradas únicamente en mejorar la eficiencia energética de los edificios, por lo que presentan ciertas particularidades respecto a convocatorias anteriores.



Así, ante la inminencia del cierre de este período –podrán remitirse las instancias tanto por la sede electrónica como por el Rexistro municipal–, la edila responsable del área de Urbanismo, Blanca García, mantuvo ayer un encuentro con vecinos de Ferrol Vello para explicar el procedimiento y aclarar dudas. Fue, en palabras de la concejala, una reunión “reducida”, dado que tuvo lugar en el local de la AVV por la mañana, pero al mismo tiempo importante y necesaria, puesto que estas ayudas son muy específicas –de hecho, el Concello editó una publicación explicativa tanto en formato digital como físico–.



Asimismo, la responsable de Urbanismo apuntó que estos encuentros eran “interesantes” para facilitar la información a los vecinos, mostrándose abierta a realizar más en otras áreas afectadas –se celebró a petición de la propia AVV–.



De igual modo, García señaló que en esta ocasión los fondos —1,5 millones– no se están agotando al ritmo de otros años, dado que solo son para mejorar la eficiencia energética y no para la rehabilitación en general, y que se ha cambiado el modelo de plazo –antes se abría pero no se cerraba– para evitar que los vecinos presenten solicitudes cuando la dotación se ha terminado.