Unos paneles explicativos recordarán los restos medievales de San Francisco

El informe de la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta sobre los restos hallados bajo la calle San Francisco ya está en poder del Concello y sus indicaciones son las que se seguirán para conservar y mantener estos restos que, como atestigua el estudio encargado por el Concello a un arqueólogo, se trata de restos históricos, algunos de los cuales datarían en la época medieval.



Así, junto a instalaciones de servicios contemporáneos o muros de mampostería se hallarían alcatruces, como los muchos que han aparecido en otras calles del casco histórico, algunos de los cuales estaban en funcionamiento hasta el momento, así como lo que parece ser la puerta de acceso a Castro y al recinto medieval y una rampa de acceso al muelle portuario de la época.



Estos restos serán ahora protegidos antes de proceder a su cubrición para continuar las obras de la calle y unos paneles informativos instalados en la zona se encargarán de explicar, de una forma didáctica, los elementos y el origen de los restos que allí se encuentran.



La concejala de Urbanismo, Blanca García Olivares, explicó el contenido del informe de la Dirección Xeral de Patrimonio que da cuenta de que las estructuras localizadas y documentadas deben ser conservadas “in situ”, protegidas con una lámina de geotextil y cubiertas con una camada de áridos de grano fino antes de proceder a su tapado.



Todo el proceso deberá ser documentado e incluido en una memoria y, a partir de ese momento, cualquier remoción de tierra que se produzca tendrá que ser ejecutada con supervisión y control arqueológico.

Esta supervisión será llevado a cabo por el director de la excavación en área, que es, en este caso, el arqueólogo municipal del Concello ferrolano.



Con la continuación de las obras de esta calle, la eventual aparición de restos arqueológicos durante el control deberá ser comunicada al servicio de Patrimonio Cultural y supondrá la suspensión temporal de la obra, tal y como sucedió en el momento de este hallazgo.



La responsable de Urbanismo explicó que una vez concluida la obra “la zona se pondrá en valor para que futuras generaciones, turistas y visitantes puedan conocerlo, por lo que se instalarán paneles informativos para que quede constancia de los restos”.



La edila hizo hincapié en la necesidad de su gobierno de “abordar obstáculos de manera proactiva”, por eso se ha trabajado desde un primer momento en el avance de la obra y la solución de los eventuales problemas, en contacto con la asociación de vecinos y con los hosteleros del barrio. En este sentido, se han encargado los trabajos de arqueología, cerrado al tráfico la zona desde San Antonio a Río Novo como pedía la empresa, adoptando una solución de pasos para coches alternativa y elaborado el proyecto de demolición del edificio San Francisco 4.



Se trata de un proceso, incidió Blanca García, “no exento de desafíos” pero la idea es concluir la actuación antes del 31 de diciembre, toda vez que nada asegura, además, que no se vayan a encontrar otros inconvenientes e incluso restos arqueológicos en este vial del casco histórico de Ferrol Vello.

Aunque los trabajos continuarán adelante, se mantendrá la máxima cautela y se desviará el trazado de las redes de saneamiento y servicio para no dañar los restos. Soo se mantendrá el previsto para telecomunicaciones porque no afectarían a las estructuras.



La concejala recordó nuevamente que la opción de mantener a la vista estos restos, a través de alguna medida acristalada, es “totalmente incompatible con el tráfico rodado”, del mismo modo que no se barajó cambiar el acceso de entrada a la calle .



Que se preserven los restos permitirán cualquier tipo de medida que se dedica en un futuro y, de este modo, la responsable de urbanismo puso sobre la mesa una idea futura de que se desmontasen esos restos y pudiesen ser contemplados en un museo. “Hoy en día es inviable, porque habría que excavar unos cuatro o cinco metros, pero ojalá algún día se consiga”.

La concejala Blanca García Olivares

Aprobación de la segunda ampliación de plazo para la obra

La Xunta de Goberno Local aprobó ayer en sesión extraordinaria la segunda ampliación del plazo de ejecución de las obras de la calle San Francisco, toda vez que el plazo expiraba el próximo 4 de septiembre. Ahora, se ha fijado una nueva fecha de ejecución que remataría el 4 de noviembre. De todos modos, el objetivo final del Concello es que se puedan cumplir los plazos de finalización y pago antes del 31 de diciembre, al tratarse de una obra que está financiada con fondos europeos Feder, con el objetivo de que no pierdan

Cronología de la actuación

Noviembre 2022

El día 21 de noviembre de 2022 se adjudicaron las obras a través de un contrato a la empresa BCNOR, Gestión y Soluciones Avanzadas, por un importe de 827.081,44 euros y el 1 de diciembre de 2022 tuvo lugar la formalización del contrato administrativo.

Enero de 2023

El período inicial de ejecución de la obra estaba fijado en seis meses, a partir del día siguiente a la firma del acta de comprobación del replanteo, que se firmó el 2 de enero de 2023, aunque las obras no comenzaron hasta febrero.

Marzo de 2023

Debido a la aparición de restos arqueológicos, el día 19 de marzo se requería que se realizasen trabajos de investigación de la zona afectada.

Mayo 2023

La Xunta de Goberno Local del 8 de mayo acordó una ampliación del plazo de ejecución debido a los imprevistos surgidos, estableciendo la nueva fecha de conclusión en el 4 de septiembre.

Junio 2023

El 17 de junio asume el gobierno el PP, con José Manuel Rey como alcalde y Blanca García Olivares como concejala de Urbanismo y se comenzó a trabajar en las medidas a adoptar, tanto con los restos como con la prórroga del contrato, ahora hasta el 4 de noviembre.