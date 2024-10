La unidad canina del Tercio Norte encandila a niños y mayores en la plaza de Amboage

Prosiguen las actividades de la Armada con motivo de la Fiesta Nacional que se celebra hoy. Ayer se repitieron las visitas que estaban concertadas previamente con escolares quienes realizaron bautismos de mar y visitas a las escuelas Esengra y Escaño así como recorridos guiados a la fragata F-103 “Blas de Lezo”.



Asimismo, durante la tarde muchos pudieron disfrutar de una exhibición canina por parte de la unidad del Tercio Norte. Uno de los instructores se encargó de ofrecer explicaciones sobre el modo en que entrenan a estos canes, como les van dando las pautas para que acaben convertidos en unos verdaderos expertos en detectar explosivos, armas o drogas. Algunos de los presentes aprovecharon también para preguntarles curiosidades sobre su trabajo, que el propio instructor calificó “como el mejor trabajo del mundo, yo me levanto feliz cada mañana, lleno de entusiasmo porque me encanta lo que hago, nos lo pasamos genial todo el tiempo”. Asimismo, explicó que la mayoría de estos animales pasan la vida unidos al mismo instructor, se forman con él y pasan su etapa operativa a su lado.



Los miembros de la unidad mostraron las destrezas de los animales en varios ejercicios. En el primero, con Sicap, un pastor alemán de 5 años, explicaron cómo obedecen las diferentes instrucciones que se le dan, cómo se ha de colocar bajo las piernas de su instructor cuando participan en diferentes operativos, o el modo en qué deben acceder a un espacio reducido en el que podría haber gente armada, por ejemplo. El mismo can exhibió su habilidad para localizar droga oculta en maletas. Otro de los perros de la unidad, Luna, fue la encargada de localizar pequeñas concentraciones de droga, en un vehículo. Lus, otro can de diez años y que pronto será puesto en adopción (los primeros que acceden a la adopción de estos perros son sus propios instructores) se encargó de localizar pequeñas cantidades de droga oculta en el bolsillo de varios voluntarios, mientras que Snoopy protagonizó el momento más tenso ayudando a reducir a una persona que portaba un arma y no colaboraba con las fuerzas de seguridad tras darle el alto.





Actividades, hoy



Las actividades tendrán continuidad hoy con una jornada de puertas abiertas en las escuelas Escaño y Esengra (previa solicitud en esta última) y al Arsenal, que permanecerá así de 10.00 a 13.00 horas y de 16.00 a 18.30 horas (acceso puerta de la Cortina). Quienes tomen parte en la visita podrán disfrutar de un recorrido por el antiguo Cuartel de Instrucción, la batería y cañones de la Cortina y la fragata “Blas de Lezo” y el patrullero “Atalaya”. También se abrirán las puertas del Tercio Norte, de 10 a 13 horas, con visitas guiadas al recinto, así como a la exposición de vehículos y material. El Museo Naval también permanecerá abierto de 10 a 13 y de 16.30 a 20.00 horas.