La UNED asegura que ha restablecido su oferta que el Bloque denuncia que falta

El Bloque Nacionalista Galego reclama que el aula de la UNED en la ciudad naval recupere los servicios que funcionaban en sus instalaciones antes de la pandemia “xa que na actualidade só están en funcionamento os servizos administrativos, obrigando aos estudantes a desprazarse até o centro de referencia na cidade da Coruña”, dicen. Los nacionalistas defenderán esta propuesta en el pleno municipal del jueves al considerar que Ferrol “non pode seguir perdendo servizos”, apuntó el portavoz municipal del BNG, Iván Rivas.



Desde la formación consideran que el centro debería recuperar la normalidad al igual que han hecho ya todos los niveles del sistema educativo y denuncian que “non se están a desenvolver clases presenciais, non se pode dispór dos servicios de bibioteca e o alumnado ten que desprazarse a Coruña para asistir ás clases ou acceder á biblioteca. Tampouco se está a celebrar na nosa cidade nigún tipo de palestras sobre as diferentes materias que se imparten no centro”, añaden desde el grupo político. Rivas señala además que es necesario recordar que el Concello de Ferrol, “ademais de ter cedido as instalacións nas que se ubica este centro, ten asinados diferentes convenios de colaboración con esta institución polo que consideramos que o Concello debe esixir á UNED que preste todos estes servizos na nosa cidade”, manifiestan.



Desde la dirección del Centro Asociado de la UNED de A Coruña, del que depende el aula ferrolana, aseguraban ayer que el centro volvió a la normalidad ya a finales del pasado año, momento en el se volvió a ofrecer al alumnado las tutorías presenciales tras los momentos más duros de la pandemia.



También se continuó con las tutorías online que se emiten en directo a través de “streaming” y cuya implantación se generalizó desde 2017. Es el alumnado, recuerdan desde la institución académica, el que elige el modo en el que desea acceder a estas tutorías, constatándose un importante incremento, sobre todo a raíz de la pandemia, de estudiantes que optan por la modalidad telemática. Desde la dirección del centro aseguran no haber recibido ninguna queja por parte de alumnado matriculado en la sede ferrolana y con respecto al servicio de biblioteca explican que ya desde antes de la pandemia se quedó sin personal al concluir el programa de becas a través del cual un becario atendía el servicio. Ahora, este se sigue prestando desde Coruña, dicen desde la UNED. La entidad tiene abierta aún la matrícula para el nuevo curso, que comenzará el día 4.