El turismo rural y la naturaleza impulsan la economía de la comarca

Los alojamientos rurales son una de las mejores opciones para los que vienen a visitar la comarca de Ferrol. Este éxito se explica a través de las cifras de ocupación de este año. La mayoría de los responsables entrevistados tienen prácticamente toda la agenda de verano completa.



Casi todos los huéspedes de la comarca que se alojan en entornos naturales proceden de otros puntos de España. Según afirmó Vieito, encargado de la casa rural Mar y Montaña, en Ferrol, antes de la pandemia los lugares de origen de sus clientes eran aproximadamente una mitad extranjeros y otra nacionales.



Una diferencia que comparten dos de los gerentes contactados es el aumento de la duración media de las estancias. María Teresa dirige la casa rural O Rabadán, en Cedeira, quen este año tiene reservada la vivienda todo el mes de agosto para una familia y los dos meses precedentes la alquiló a otra. A Pousada do Mar da Graña también fue contratada por unos únicos clientes para todo julio, cuando otros años no ocurría. Daniel, el dirigente de esta vivienda vacacional, destacó que este año hubo ocupaciones más largas y también se extendió el período de temporada veraniega.

Reclamos de la zona



La búsqueda de sosiego característica del turismo rural va de la mano de espacios con escasas personas, ambientes que cada vez son más solicitados tras dos años huyendo de las aglomeraciones. Otro de los principales objetivos para venir a Ferrolterra es la cocina y la restauración a buen precio. El turismo gastronómico es un motor importante de la zona, ya que es uno de los aspectos que más comentan los aposentados a los encargados de los alojamientos.



Asimismo, el clima y la naturaleza son particularidades esenciales de este tipo de viajeros. Se trata de un contexto donde se realizan múltiples actividades, desde pasear hasta otras formas de ocio más regularizadas. Los visitantes de la comarca vienen, en gran medida, buscando deportes acuáticos, sobre todo el surf. Es el caso de los clientes de Paula, responsable de la vivienda de uso turístico As Bicudas, situada en Doniños; y de Juan, director de la casa rural de Pantín, en Valdoviño. En ambos casos, los hospedadores no ofrecen contratar este tipo de servicios de recreo, aunque sí hacen recomendaciones para otras compañías de la zona. Así es como se crean sinergias entre las empresas locales que ofrecen prestaciones como clases, rutas o eventos culturales, entre otros. Daniel, regente de A Pousada do Mar da Graña, tiene enlace con una empresa que ofrece visitas guiadas, a las que se apuntan con frecuencia sus clientes. “Siempre van algún día a A Coruña, Santiago y San Andrés de Teixido, aunque sobre todo se quedan por la comarca”, según Daniel. Este profesional también acentuó la repercusión de los eventos deportivos que se organizan tanto a nivel nacional como autonómico, que atrajeron numerosos visitantes. Sobre los alicientes que tiene Ferrolterra, Vieito, directivo de la casa rural Mar y Montaña, demanda la implicación del gobierno: “Hay surf en Ferrol porque a alguien se le ocurrió, no porque la administración se dedicara mucho en su día”.

Atractivos de los alojamientos



Como explicó José, dirigente de Casa do Morcego, situada entre Valdoviño y Cedeira, lo que más valoran sus visitantes es el espacio de esparcimiento, la arboleda y que sean sostenibles. Por su parte, Daniel reseñó que lo que más se estima es la casa en sí, debido a su historia, la cercanía a la playa, las vistas a la ría y el lugar de A Graña, que “resulta muy pintoresco para gente que viene de lugares más secos”. El interés por la proximidad del mar es quizás más evidente en el caso de los surfistas, clientes habituales del alojamiento rural de Doniños dirigido por Paula (As Bicudas).



Otra de las razones por las que se escoge una casa rural actualmente es la conexión a la red. Cada vez más gente tiene la posibilidad de teletrabajar y eso permite que haya más turistas que se quedan más tiempo. “Lo peor que tiene la zona rural es que no tenemos buena cobertura de Internet, está abandonada en ese aspecto”, se lamenta María Teresa, cabecilla de O Rabadán, en Cedeira.