Las tres comarcas, preparadas para la llegada de la fuerte borrasca “Ciarán”

La borrasca “Ciarán”, uno de los fenómenos meteorológicos de mayor intensidad de cuantos se esperan esta temporada, se encuentra a las puertas de la Comunidad. Si bien el momento álgido de la tormenta será mañana, el cambio de la alerta naranja a roja por parte de la Xunta ha llevado a los diferentes Concellos a activar sus planes de emergencias.



Ese fue el caso de Ferrol, que entró ayer en fase de preaviso y hoy puso en funcionamiento el protocolo de seguridad. El alcalde, José Manuel Rey, mantuvo durante el mediodía una reunión con la Policía Local, los Bomberos y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil para analizar la situación. El regidor recordó que, por precaución, se han suspendido todas las actividades deportivas en el mar, además de cerrarse el acceso a zonas de costa “con especial risco”, a instalaciones deportivas municipales y a parques infantiles y biosaludables.



Del mismo modo, Ortigueira también activará esta noche el plan de emergencias, doblando los servicios del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) desde las 22.00 horas. Por su parte, los municipios de Fene y Cedeira también pusieron en marcha sus protocolos para esta clase de situaciones, publicando además en sus redes sociales recomendaciones para los vecinos.



Asimismo, el gobierno local de Valdoviño procedió, durante la mañana de ayer, al cierre del acceso al faro de Punta Frouxeira ante el aumento en el nivel de alerta del estado de la mar. Esta medida, anunció, estará vigente hasta mañana viernes.

Primeras incidencias



A pesar de que se espera que la mayor parte de las incidencias se concentren a lo largo de la jornada de mañana, durante esta tarde se registraron los primeros efectos de la tormenta.



En San Sadurniño, indicó el 112, se procedió a la retirada de tres árboles caídos por el viento, uno de ellos en la autovía AG-64, que quedó cruzando la carretera. Del mismo modo, se constataron incidentes similares en Neda, aunque al cierre de esta edición no hubo actuaciones de los bomberos. Donde sí tuvo que intervenir el cuerpo ferrolano fue en el área de Doniños a causa de un árbol caído.



Por otro lado, los voluntarios de Protección Civil tuvieron que evacuar el paseo de A Malata a causa del fuerte oleaje provocado por el viento –de hecho tuvieron que asistir a una señora que fue alcanzada por el agua–. Por último, se suspendió por precaución el tren Ferrol-A Coruña.

Al menos dos heridos en Cabanas y San Sadurniño

Al menos dos personas resultaron heridas ayer en sendos accidentes de tráfico en Cabanas y San Sadurniño. Tal y como informó el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, los incidentes se registraron con una diferencia de apenas once minutos. El primero de los siniestros, una salida de vía a las 17.33 horas, tuvo lugar a la altura del punto kilométrico 2 de la AC-564, en la parroquia de Irís. Tras recibir la llamada de un particular, que señaló que el turismo había quedado girado en sentido contrario, se desplazó hasta el punto una ambulancia asistencial del 061, al GES de Mugardos y a Protección Civil.

El segundo incidente, precisó el 112, se registró a las 17.44 en el kilómetro 15 de la AG-64, en la parroquia de Narahío. En este caso se trató de un vuelco, quedando el turismo invadiendo parte de la autovía. Hasta el punto se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, que reguló la circulación, una ambulancia del 061 y el servicio provincial de mantenimiento de carreteras. Por el momento se desconoce si hubo traslados al hospital.

La falta de efectivos obliga a cerrar el parque de los Bombeiros do Eume, en As Pontes

La falta de efectivos en el parque de Bombeiros do Eume, que a causa de una baja por el incendio de Sogarisa el pasado lunes no ha podido cubrir los servicios de guardia, ha obligado a su cierre y al desplazamiento de los profesionales activos a las instalaciones de Cee. Así, fuentes del servicio de extinción, ubicado en As Pontes, explicaron que, a día de hoy, el cuerpo cuenta con 17 bomberos y un jefe de parque y que, para las guardias, se establece un mínimo de tres profesionales y que, de no cumplirse esa cuota, el parque debe cerrar.

Uno de los bomberos resultó afectado por el humo en el incendio de Sogarisa | D.A.

Así, dada la baja del compañero, que tuvo que ser atendido por personal sanitario por inhalación de humo por el incendio de Sogarisa, dicho mínimo no se podía cumplir, por lo que se determinó el cierre del parque y el desplazamiento de efectivos a Cee. En este sentido, los profesionales señalaron que antes de la huelga estas coyunturas se solventaban mediante horas extraordinarias, pero a raíz de las protestas el colectivo decidió no hacer tiempo suplementario.



Por su parte, desde el Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de A Coruña se señaló que este cierre era “consecuencia directa” de la huelga de estos profesionales, aseverando que, a día de hoy, hay un 40% de trabajadores de baja. Esto, sumado a la decisión de los profesionales de no hacer horas extraordinarias, estaría provocando que no se puedan cumplir los servicios mínimos.