Las tres comarcas continúan sin salvar la brecha de género en el empleo

La brecha de género en el mercado laboral de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes de las administraciones. Si bien las cifras de desempleo continúan situándose incluso por debajo de las registradas antes del inicio de la pandemia y, visto en perspectiva –con caídas registradas en la práctica totalidad de los concellos que componen los tres territorios–, la diferencia de proporción entre hombres y mujeres en paro sigue yendo a la par que años atrás.



Así, según el informe mensual del Observatorio de las Ocupaciones para la provincia de A Coruña, correspondiente al mes de abril y publicado esta semana, 18 de los 20 municipios que componen el área contaron con cifras de desempleo femenino más altas que el masculino. Únicamente Monfero, que salvo excepciones suele mostrar una tendencia positiva, y Cerdido, que el pasado mes de abril registró un número idéntico de contrataciones y de paro entre hombres y mujeres –algo notablemente excepcional–, lograron alejarse de la mencionada brecha. De igual modo, también es importante destacar el caso de A Capela y Moeche, donde si bien se constataron niveles de desempleo femenino mayores que el masculino, la diferencia fue muy reducida –eso sí, teniendo en cuenta su escasa densidad poblacional–.



En cuanto a la contratación, los resultados del pasado mes de abril son muy similares y en cierto sentido mejores, a los del mismo período del año pasado. Según refleja el informe, un total de doce municipios registraron más contratación de mujeres que de hombres, mientras que solo seis lo hicieron a la inversa y dos contaron con idénticas cifras entre ambos géneros. En comparación, el pasado 2022 fueron trece los municipios con un mayor empleo femenino, pero a su vez siete aquellos con más presencia masculina.



Como nota positiva, a nivel global, 17 de los 20 términos municipales constataron una mejoría en sus cifras de desempleo tanto de hombres como de mujeres frente al mismo mes del año pasado, siendo las únicas excepciones As Somozas y Cariño, que no presentaron variación alguna, y A Capela, que empeoró su balance. Desde una perspectiva porcentual –influenciada, recordemos, por la densidad poblacional–, la mayor variación interanual se dio en los concellos de As Somozas (-29,67%), seguido de Moeche (-20,83%), Cabanas (-17,88%) y As Pontes (-13,97%).