Los trenes entre Ferrol y A Coruña son la mitad que antes de la pandemia

La mejora de las infraestructuras de ferrocarril continúa siendo la asignatura pendiente para este 2022 y la buena noticia de la llegada del AVE a Galicia se va disipando en ciudades como Ferrol, que se enfrentan a diario con un servicio deficiente, que no le permite comunicarse con las ciudades en competencia con otros medios de comunicación.





Los usuarios han criticado en numerosas ocasiones las comunicaciones por vía estrecha entre Ferrol y Ribadeo pero las ciudades, como Ferrol y A Coruña, sufren igualmente un tren del siglo XIX, que no hace operativo esos desplazamientos en tren.





El portavoz de la Plataforma en Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas, Alberto Díaz, apuntó en declaraciones a Efe que la línea de la ciudad herculina a Ferrol es “la más lenta de España”, ya que hacen 69 kilómetros de recorrido en una hora y veinte minutos. Las razones para estas velocidades no son otras que, señala, “un trazado sinuoso, que discurre en paralelo a la costa; a las condiciones de una vía que tiene 109 años y a la antigüedad de los trenes”.





Desde el colectivo Defensa do Tren A Coruña e As Mariñas condenan también la supresión de trenes, la falta de interventores y las “insuficientes” frecuencias de la línea A Coruña-Ferrol, con un viaje de ida y vuelta por la mañana y otro por la tarde.





Desde Renfe reconocen que los servicios entre A Coruña y Ferrol, que se prestan habitualmente “sin incidencias”, son el 50% de los que había antes de la pandemia y afirman que se ha producido “un importante retraso” en la homologación de nuevos maquinistas por la pandemia.





Sin embargo, prevén que esto se solucione en junio de este año, ya que Renfe alcanzará los 5.720 maquinistas en su plantilla.





Algunas de las infraestructuras que se topan los trenes en este recorrido precisan de actuaciones que Renfe asegura que se van a acometer y que mejorarán también los trayectos. Es el caso del puente que cruza la ría de Ares. Desde la Plataforma, se refieren al estado oxidado del puente y aseguran que “hace tiempo que no se pinta ni se revisa”.





Sobre esta infraestructura, la administradora ADIF anuncia que su mejora está en fase de contratación, con un presupuesto de más de 830.000 euros, y que la obra se enmarca en un contrato más amplio para la reparación de puentes metálicos de la red del norte. Se dotará al puente de un nuevo sistema de protección superficial frente a la corrosión y se arreglarán los daños.





Apuntan, de este modo, que se trata de “una obra centenaria y emblemática en el paisaje”, con una tipología constructiva propia del siglo XX y que “a día de hoy conlleva grandes dificultades en su mantenimiento”.





Otras mejoras que cambiarán estos viajes pasan por la electrificación de la vía, algo que ADIF sitúa temporalmente en “un futuro” y recuerdan que el by-pass de Betanzos, cuyo estudio informativo ya se encuentra en redacción supondrá “un importante ahorro de tiempo”.





Ribadeo

Pero el trazado de la antigua FEVE no es mejor que el del ferrocarril hacia la ciudad herculina y también en defensa de este recorrido trabaja la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril Ferrol-Ribadeo.





Su portavoz, Jairo Orjales, explica que piden “cosas tan simples” como que esa infraestructura “funcione correctamente”. Señala que la alta velocidad “es un servicio pensado para unir ciudades distantes”, pero “nunca va a parar en las villas”.





Por estas razones, explica que ese tren “de proximidad” está “para ir a estudiar o a los centros sanitarios”, mientras que el “otro, que tanto se prioriza, es para viajes muy esporádicos o de negocios y es caro”.





Como ejemplo de la situación que viven sus usuarios a menudo está el reciente incendio de una de las unidades en Narón poco antes de Navidad y que a su juicio, confirma el “pasotismo de Renfe”. “Se habla de un parque material rodante muy antiguo y la unidad no tenía más de once años, no se está realizando el mantenimiento adecuado”, explican desde la Plataforma.





Pese a las deficiencias, la plataforma reconoce que recientemente ha habido algunas mejoras en cuanto a limpiezas en los trayectos y eliminación de limitaciones de velocidad. Asimismo Renfe aprobó en junio de 2020 la adjudicación del suministro de 31 trenes de Ancho Métrico y el mantenimiento parcial de la flota, lo que “permitirá reducir la edad media de los trenes actuales”, que ronda los 28 años y “minimizar el impacto de averías e incidencias técnicas”. Aunque, Renfe asegura que los trenes de media distancia que unen Ferrol, Ribadeo y Oviedo “están funcionando al 100% también reconoce que en el servicio de Cercanías de Ancho Métrico entre Ferrol y Ortigueira se presta el 67% de los servicios previos a marzo de 2020 por “la baja demanda” y el “empeoramiento” de la situación sanitaria.





Se han repuesto, sin embargo, algunos servicios que eran altamente demandados, como el Ortigueira-Ferrol de primera hora de la mañana, que era el más solicitado por los estudiantes de la villa y otros municipios de la zona.