Una treintena de ingresos por covid en el CHUF en un nuevo repunte de contagios en Ferrolterra

El covid no se ha ido ni parece que vaya a hacerlo ya. El virus presenta un comportamiento diferente a otros virus respiratorios y, como es costumbre, entre mayo y junio suele registrar picos como el que está afectando a todo el país. Y de seguir la tendencia de años previos también se registrarán repuntes en pleno verano, en el mes de agosto.



La nueva gerente del Área Sanitaria, Fernanda López Crecente, advertía estos días de la importancia que tiene el hecho de seguir las recomendaciones que la población ya conoce para frenar el avance de los contagios. “No hay que olvidar la importancia que tienen las mascarillas en caso de notar que uno está enfermo y pensando sobre todo en la población más vulnerable, a la que hay que proteger en caso de sospechas de estar enfermo”, subrayaba Fernanda López Crecente.



Asimismo, desde el Ministerio de Sanidad también se alertaba en las últimas horas del repunte de casos y recomendaba seguir las indicaciones habituales para proteger a las personas más sensibles a la enfermedad “aunque los síntomas sean leves”, subrayan.



“Probablemente hayas observado en tu entorno contagios recientes de Covid-19”, señalaban desde Sanidad en un mensaje en la red social X, donde insistían en tomar medidas de protección como usar mascarilla cuando la persona presente síntomas respiratorios, guardar reposo o evitar la interacción social.



Según los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III referidos a la semana del 27 de mayo al 2 de junio, la Covid-19 sigue aumentando con un registro de incidencia que se ha triplicado en tres semanas –74 casos por cien mil habitantes–, y que ha provocado que la cuarta parte de las hospitalizaciones por infección respiratoria aguda en esta época del año sean por contagio del Sars-Cov-2.



Ingresos en varias plantas



A diferencia de la pandemia, los ingresos en el Marcide no se ubican en una sola planta, como entonces, sino en aquellas que guarden relación con las patologías que se hayan complicado como consecuencia del covid, ya que es habitual que personas con patologías previas, como las coronarias, enfermedades respiratorias, cánceres o con sistemas inmunológicos deprimidos vean agudizados sus problemas de salud como consecuencia del covid. El mayor peso en cuanto al volumen de ingresos sigue estando en las áreas de pneumología y Medicina Interna.



Volviendo al análisis de los datos en toda la comunidad gallega, según las cifras publicadas por el Sergas (referidas a las 18.00 horas del 6 de junio), en toda la comunidad 233 personas están ingresadas en algún hospital de las siete áreas sanitarias y, de éstas, cuatro pasan la enfermedad en las unidades de cuidados intensivos, una de ellas en el CHUF.



En Ferrol hay registradas 160 personas con infección activa, una cifra que no refleja la realidad de los contagios, ya que gran parte de ellos pasan desapercibidos para el sistema sanitario.

Pese a que no parece que se trate de un problema grave y teniendo en cuenta que la presión hospitalaria sigue siendo baja, llama la atención este nuevo brote primaveral, dado que hace solo unas semanas en el Marcide no había ni una sola persona ingresada por coronavirus: a finales de mayo eran 15 los ingresos en planta y en las ultimas horas son ya 30 quienes pasan la enfermedad en el hospital.