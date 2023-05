Trasladadas al hospital las ocupantes de un vehículo tras sufrir una colisión en Ortigueira

Dos mujeres, una madre y su hija, tuvieron que ser trasladadas hoy al hospital tras sufrir una colisión en su vehículo contra un muro en el término municipal de Ortigueira.



Tal y como señalaron tanto el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, como la Policía Local, el incidente tuvo lugar minutos antes de las doce del mediodía a la altura del punto kilométrico 0+600 del vial DP-6121, a la altura de la parroquia de Veiga. Al parecer, por causas que de momento se desconocen, la conductora del vehículo, la hija, perdió el control del mismo e impactó de lleno contra el muro de una vivienda.



Así, un particular que presenció el accidente alertó a la central autonómica, solicitando asistencia sanitaria para ambas ocupantes. De este modo, desde el 112 se movilizó hasta el punto una ambulancia medicalizada de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y sendas patrullas de la Guardia Civil Rural y de Tráfico. Asimismo, también se alertó a Protección Civil, a los Bombeiros do Eume y al GES de Ortigueira, aunque su presencia no fue necesaria al no precisar excarcelación.



En cuanto al estado de las mujeres, que fueron llevadas al hospital Arquitecto Marcide, desde la Policía se señaló que la conductora fue quien salió peor parada, teniendo que ser inmovilizada para su traslado.