Trabajo expedienta a Alsa, lo que abre las puertas al fin de la huelga de autobuses en Ferrol

Inspección de Trabajo ha comunicado la apertura de un expediente sancionador contra Alsa Ferrol por no aplicar al personal de la empresa Maitours el convenio colectivo de transporte de viajeros por carretera de A Coruña, tal y como reclamaban los trabajadores que llevan casi cuatro meses en huelga por, entre otros aspectos, este hecho fundamental.



Tal y como explicó Xesús Pastoriza, en nombre de la CIG, la Inspección también trasladó que va a proceder a la liquidación de las cuotas de cotización a la Seguridad Social por los retrasos generados, al entender que la aplicación del convenio sectorial no tiene efectos a partir de esta resolución, sino que ya se tenía que haber producido con anterioridad.



La apertura de este expediente infractor responde a las denuncias presentadas por este sindicato, y se produce poco tiempo después de la movilización del pasado miércoles, en apoyo a los trabajadores de Maitours.



Xesús Pastoriza, recordó que el convenio que Alsa aplica al personal subrogado de Tranvías de Ferrol es lo que se negoció en una empresa que ya no existe y el estatuto de los trabajadores recoge, además, “a prevalencia aplicativa do convenio sectorial no que respeta á contía do salario”.



Ahora, cabe esperar que la próxima semana se produzcan novedades y la empresa aplique lo que dicta la inspección de trabajo y que podría, de este modo, poner fin a la huelga, ya que supondría la aplicación del convenio provincial y el abono de los atrasos. Otras demandas que se incluían en las reivindicaciones que motivaron la huelga fueron la compensación del trabajo en festivos o el cumplimiento del acuerdo para la realización de servicios imprevistos.



Poco después de conocer la resolución de inspección, los representantes de los trabajadores se reunían con el alcalde, José Manuel rey, que señaló su compromiso de trasladar la situación a la Consellería.

Desde la CIG se denuncia precisamente la desidia del organismo autonómico en materia de transporte colectivo.